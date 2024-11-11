11時開搶！日本環球影城、香港迪士尼 Klook雙11買1送1

剛落幕的ITF台北國際旅展4天吸引超過36萬人次入場，看好年底旅遊熱潮將持續升溫，Klook加碼年度壓軸的雙11限時優惠，集結超夯日本、韓國、越南、紐澳等旅遊目的地，自今早11點起至晚上8點推出連續9場的「整點瘋搶買一送一」，且下單即送麥當勞100元兌換券。

Klook表示，雙11整點限量瘋搶買一送一，包含日本環球影城門票、東京晴空塔門票、香港迪士尼樂園門票、釜山通行證、越南太陽世界巴拿山門票、泰國水上市場一日遊、新北馥蘭朵烏來溫泉等，還有11月9日至1月5日推出冬季限定活動「Hogwarts in the Snow」的東京哈利波特影城也在內，想走進聖誕裝飾的霍格華茲餐廳，感受佳節氣氛的旅客，可把握這波優惠。

此外，11月8日至11日Klook再加碼一連4天的住宿交通限量優惠，如東京大阪指定住宿連住2晚享5折、連住3晚9折，包含今年新開幕設有全日本最高露天浴池的大阪The Tower光芒飯店等。

交通票券則提供Eurail歐鐵全境火車通行證75折、瑞士旅行通行證5折、JR Pass四國鐵路周遊券買2送1、JR Pass九州鐵路周遊券9折等，更多詳情可參考Klook官網（https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/double11/）