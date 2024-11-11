台灣之光 QUEEN CLUB 雙11限時優惠 揭開拋光草本精華液的美麗秘密

隨著雙11購物季的到來，台灣自創品牌 QUEEN CLUB 為愛美女性推出了特別的優惠活動，讓更多人有機會體驗這款人氣護膚品——【拋光草本精華液】。作為一款融合天然草本與先進科技的精華液，它不僅帶來深層滋潤，更能提升肌膚光澤，讓每位使用者都能找回屬於自己的自然美。

QUEEN CLUB 拋光草本精華液 QUEEN CLUB提供

台灣自創品牌，守護肌膚的天然力量

QUEEN CLUB誕生於台灣，以「天然、有效、安心」為品牌核心價值。品牌創立之初，便以純淨的草本護膚為理念，為現代女性量身定制適合日常使用的護膚產品。這款拋光草本精華液正是QUEEN CLUB多年研發的成果，通過萃取多種草本精華，帶來卓越的保濕效果與肌膚修護力。質地是油狀，能讓保濕成分更易滲透肌膚，並維持清爽不黏膩的效果，讓肌膚獲得深層滋潤。使用者在護膚的過程中，可以感受到肌膚逐漸煥發出自然光澤。

拋光草本精華液的真實使用體驗

小婷（32歲，公關經理）

「作為一名公關經理，每天面對壓力與忙碌，我的肌膚狀態總是受到影響，特別是熬夜後，膚色總會顯得暗沉。雙11時，我朋友推薦我試試QUEEN CLUB的拋光草本精華液，說這款精華液能改善膚質，幫助肌膚提亮。我使用了一個多月，從第一週起就能感覺到不同——肌膚摸起來更滑嫩，每天上妝前也感覺更服貼。我特別喜歡它不黏膩的質地，讓我在一天中的任何時間都能隨時補充水分。」

阿芳（28歲，自由設計師）

「我皮膚特別敏感，以前嘗試很多精華液都會發紅甚至過敏。看到QUEEN CLUB標榜草本天然，我抱著試試看的心態在雙11活動時入手了5ML旅行裝，結果竟然意外適合我！這款精華液的香氣非常淡雅，質地輕盈，吸收後皮膚不會泛油光。我用了三週後，毛孔變小了，膚色也均勻了，乾燥細紋減少了。現在我已經決定要再購買正裝！」

雙11限時優惠，讓肌膚體驗自然奢華

這個雙11，QUEEN CLUB推出多樣優惠組合：

- 30ML正裝精華液：原價 NT$1280，活動價 NT$1111，並加碼贈送QC品牌訂製香片，讓護膚同時伴隨優雅香氣。

- 5ML旅行裝三瓶組：原價 NT$1197，活動價 NT$1111，便於隨身攜帶、隨時補水，同樣加碼贈送QC品牌香片（隨機出貨，數量有限，送完為止）。

雙11活動期間：11/10 - 12/31

這次雙11限時活動是QUEEN CLUB對愛美女性的回饋，邀請大家一同探索這款草本精華的奧秘，讓肌膚在這個季節裡重新煥發光采。無論是為自己還是為摯愛選購，QUEEN CLUB的拋光草本精華液都能成為最貼心的美肌禮物。

現在就前往各大電子商城或實體門店，體驗台灣之光 QUEEN CLUB 帶來的天然護膚力量，讓肌膚找回它的真正光芒！