LINE Pay韓國跨境支付再拓點 CU、INNISFREE年底前最高20%回饋

迎接秋冬日韓旅遊旺季，跨境支付搶市佔狂推優惠，LINE Pay繼今年7月開通韓國新羅免稅店後，宣布再拓韓國超商龍頭CU、快時尚服飾品牌TOPTEN10、知名美妝品牌INNISFREE以及SAMSUNG C&T旗下多達11個知名服飾品牌合作據點，提供遊韓消費可享最高LINE POINTS 20%回饋優惠。

遊韓國一定會去逛的CU超商，現在直接嗶LINE Pay可享最高LINE POINTS 12%的獨家回饋。即日起至2025年1月31日，用戶使用LINE Pay結帳可享3%回饋，綁定信用卡為VISA卡別再加碼3%回饋，綁定中信LINE Pay卡或富邦J卡，更可享額外6%回饋，等同單筆最高可享12％回饋，輕鬆購入CU超商近期最夯的「黑白大廚」聯名商品。

另外，廣受年輕族群喜愛的快時尚服飾品牌TOPTEN10、韓國自然主義美妝品牌INNISFREE、SAMSUNG C&T旗下11家時尚品牌實體門市，包括台灣用戶愛逛的BEAKER、COMME des GARCONS、ami、MAISON KITSUNE等，現在用LINE Pay也能輕鬆支付。即日起至12月底止，於指定韓國商店包含新羅免稅店、TOPTEN10、INNISFREE等，用LINE Pay結帳即可享LINE POINTS 5%回饋，綁定信用卡為VISA卡別可再享5%回饋，若為綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡、聯邦賴點卡、永豐DAWAY卡，則可再享最高10%回饋，等同單筆疊加後最高可享20%回饋。