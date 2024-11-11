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LINE Pay韓國跨境支付再拓點 CU、INNISFREE年底前最高20%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
韓國超商CU擁有超過18,000間門市，即日起可使用LINE Pay付款，2025年1月底前還可享單筆最高12%回饋。圖／LINE Pay提供
韓國超商CU擁有超過18,000間門市，即日起可使用LINE Pay付款，2025年1月底前還可享單筆最高12%回饋。圖／LINE Pay提供

迎接秋冬日韓旅遊旺季，跨境支付搶市佔狂推優惠，LINE Pay繼今年7月開通韓國新羅免稅店後，宣布再拓韓國超商龍頭CU、快時尚服飾品牌TOPTEN10、知名美妝品牌INNISFREE以及SAMSUNG C&T旗下多達11個知名服飾品牌合作據點，提供遊韓消費可享最高LINE POINTS 20%回饋優惠。

遊韓國一定會去逛的CU超商，現在直接嗶LINE Pay可享最高LINE POINTS 12%的獨家回饋。即日起至2025年1月31日，用戶使用LINE Pay結帳可享3%回饋，綁定信用卡為VISA卡別再加碼3%回饋，綁定中信LINE Pay卡或富邦J卡，更可享額外6%回饋，等同單筆最高可享12％回饋，輕鬆購入CU超商近期最夯的「黑白大廚」聯名商品。

另外，廣受年輕族群喜愛的快時尚服飾品牌TOPTEN10、韓國自然主義美妝品牌INNISFREE、SAMSUNG C&T旗下11家時尚品牌實體門市，包括台灣用戶愛逛的BEAKER、COMME des GARCONS、ami、MAISON KITSUNE等，現在用LINE Pay也能輕鬆支付。即日起至12月底止，於指定韓國商店包含新羅免稅店、TOPTEN10、INNISFREE等，用LINE Pay結帳即可享LINE POINTS 5%回饋，綁定信用卡為VISA卡別可再享5%回饋，若為綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡、聯邦賴點卡、永豐DAWAY卡，則可再享最高10%回饋，等同單筆疊加後最高可享20%回饋。

LINE Pay更獨家推出「遊韓專區」平台，就像在台灣使用一樣，到了韓國直接打開即可尋找周邊合作店家，讓用戶在海外也能一手掌握當地最新旅遊情報與資訊、快速取得推薦熱門行程、各式消費優惠與回饋攻略等在地旅遊資訊。至LINE Pay「遊韓專區」下載韓國優惠券，新羅免稅店提供8種面額優惠券可於單筆消費滿額時折抵，單筆最高可折抵韓幣75,000元；INNISFREE提供最高可折韓幣10,000元的9.5折優惠券。

即日起在韓國INNISFREE以LINE Pay結帳，可享單筆最高20%回饋，還可下載9.5折韓國優惠券折抵消費。圖／LINE Pay提供
即日起在韓國INNISFREE以LINE Pay結帳，可享單筆最高20%回饋，還可下載9.5折韓國優惠券折抵消費。圖／LINE Pay提供
LINE Pay攜手韓國SAMSUNG C&T旗下11家時尚品牌，包括BEAKER等，開通實體門市可使用LINE Pay結帳。圖／LINE Pay提供
LINE Pay攜手韓國SAMSUNG C&T旗下11家時尚品牌，包括BEAKER等，開通實體門市可使用LINE Pay結帳。圖／LINE Pay提供

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