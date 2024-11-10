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歡慶迎佳節 TASAKI驚喜翻新經典設計、FRED傳遞溫暖
迎接冬季佳節，國際知名日本珠寶品牌 TASAKI推出全新「balance plus neo」系列，將珍珠的柔美與現代融合，為節日點綴最閃耀的光芒。全新三款鍊墜，延伸自設計師Thakoon Panichgul於2010年創作的經典balance系列，在品牌歡慶70週年之際，以縱向排列的三顆阿古屋珍珠，翻新五顆阿古屋珍珠橫向排列的經典戒指，使視覺效果更為延展，以巧妙的平衡和穿滿驚喜的方式，迎接歡慶十。三款鍊墜分別採用白K金、黃K金、與獨家工藝 SAKURAGOLD™ 櫻花金製作，其中白K金款更鑲嵌璀璨鑽石，為節日增添耀眼的火花。
法國現在珠寶品牌斐登（FRED）則以「Sunny FREDland」形象歡度節慶，巧妙結合冬日佳節的慶祝氛圍，和品牌發源地地南法地中海區域的燦爛陽光，透過絢麗的夕陽雲彩，襯托經典的「Force 10」、「Chance Infinie」及「Pretty Woman」等標誌性珠寶，分享充滿歡樂和閃爍光芒的溫暖。
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