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歡慶迎佳節 TASAKI驚喜翻新經典設計、FRED傳遞溫暖

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI為迎接佳節推出全新balance plus neo系列珍珠項鍊。圖／TASAKI提供
TASAKI為迎接佳節推出全新balance plus neo系列珍珠項鍊。圖／TASAKI提供

迎接冬季佳節，國際知名日本珠寶品牌 TASAKI推出全新「balance plus neo」系列，將珍珠的柔美與現代融合，為節日點綴最閃耀的光芒。全新三款鍊墜，延伸自設計師Thakoon Panichgul於2010年創作的經典balance系列，在品牌歡慶70週年之際，以縱向排列的三顆阿古屋珍珠，翻新五顆阿古屋珍珠橫向排列的經典戒指，使視覺效果更為延展，以巧妙的平衡和穿滿驚喜的方式，迎接歡慶十。三款鍊墜分別採用白K金、黃K金、與獨家工藝 SAKURAGOLD™ 櫻花金製作，其中白K金款更鑲嵌璀璨鑽石，為節日增添耀眼的火花。

TASAKI為迎接佳節推出全新balance plus neo系列珍珠項鍊。圖／TASAKI提供
TASAKI為迎接佳節推出全新balance plus neo系列珍珠項鍊。圖／TASAKI提供
TASAKI為迎接佳節推出全新balance plus neo系列珍珠項鍊。圖／TASAKI提供
TASAKI為迎接佳節推出全新balance plus neo系列珍珠項鍊。圖／TASAKI提供

法國現在珠寶品牌斐登（FRED）則以「Sunny FREDland」形象歡度節慶，巧妙結合冬日佳節的慶祝氛圍，和品牌發源地地南法地中海區域的燦爛陽光，透過絢麗的夕陽雲彩，襯托經典的「Force 10」、「Chance Infinie」及「Pretty Woman」等標誌性珠寶，分享充滿歡樂和閃爍光芒的溫暖。

FRED以「Sunny FREDland」形象歡度節慶。圖／斐登提供
FRED以「Sunny FREDland」形象歡度節慶。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列18K黃金鑽石項鍊。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列18K黃金鑽石項鍊。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列18K玫瑰金和鑽石項鍊。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列18K玫瑰金和鑽石項鍊。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列，18K黃金鑽石手鍊。圖／斐登提供
FRED「Force 10」系列，18K黃金鑽石手鍊。圖／斐登提供
TASAKI balance plus neo珍珠櫻花金項鍊，77,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo珍珠櫻花金項鍊，77,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo鑽石珍珠白金項鍊，15萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo鑽石珍珠白金項鍊，15萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo珍珠黃金項鍊，75,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo珍珠黃金項鍊，75,000元。圖／TASAKI提供

珍珠 珠寶 鑽石

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