歡慶迎佳節 TASAKI驚喜翻新經典設計、FRED傳遞溫暖

迎接冬季佳節,國際知名日本珠寶品牌 TASAKI推出全新「balance plus neo」系列,將珍珠的柔美與現代融合,為節日點綴最閃耀的光芒。全新三款鍊墜,延伸自設計師Thakoon Panichgul於2010年創作的經典balance系列,在品牌歡慶70週年之際,以縱向排列的三顆阿古屋珍珠,翻新五顆阿古屋珍珠橫向排列的經典戒指,使視覺效果更為延展,以巧妙的平衡和穿滿驚喜的方式,迎接歡慶十。三款鍊墜分別採用白K金、黃K金、與獨家工藝 SAKURAGOLD™ 櫻花金製作,其中白K金款更鑲嵌璀璨鑽石,為節日增添耀眼的火花。

TASAKI為迎接佳節推出全新balance plus neo系列珍珠項鍊。圖/TASAKI提供