CoCo飲品折11元「莓莓派對」免費 五桐號、十盛新品登場

雙11即將到來，連鎖手搖飲「CoCo」自11月11日00:00起推出優惠方案，凡於官方Line領券或是於你訂線上平台預約，即可憑券享「全品項單杯現折11元」優惠，包括百香雙響泡、冬韻擂焙珍奶、QQ鮮奶茶等招牌商品均可適用，每人可領4張優惠券。

除此之外，11月13日品牌好友日，則是推出1日限定快閃優惠，融合草莓、蔓越莓、檸檬片與四季春青茶的「莓莓派對」，原價每杯75元，優惠價「第2杯0元」。消費者同樣可於官方line或是你訂預定，每人可領2組優惠券，售完為止。

11月15日起，「五桐號」預告將推出「紅心芭樂綠茶」、「紅心芭樂烏龍」、「開心果奶霜奶茶」、「太妃奶霜奶茶」及冬季限定「雪絨草莓奶酪」等5款飲品，各自擁有紅心芭樂的香氣、甜蜜的開心果與太妃奶霜等不同風味。同時五桐號也將推出為期一個月的「愛要即時 為浪集食」募糧活動，11月15日至12月15日期間，在五桐號門市消費滿100元，即可用優惠價加購寵物的「筷子肉乾（69元）」及「陶瓷弧形碗（249元）」，每售出一件商品，將捐出商品售價的20%給「財團法人流浪動物之家基金會」，在歲末年終之際為流浪動物盡一份心力。