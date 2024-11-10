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免費升級奶蓋！OOO開心果飲品登場 還有開心果冰淇淋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
開心果義式冰淇淋。圖／ODD ONE OUT提供
開心果義式冰淇淋。圖／ODD ONE OUT提供

隨著冬季到來，主打風格茶飲的「ODD ONE OUT（OOO）」再度推出「開心果系列」。包括有「開心果鐵觀音奶茶」、「開心果抹茶」，還有新推出的「特！開心果鐵觀音鮮奶茶香緹」。為慶祝新品登場，11月14日前，還可享飲品免費升級「開心果香緹奶蓋」、外送滿350元折100元等方案，另外還有多款開心果週邊商品同步登場。

「ODD ONE OUT（OOO）」自去年冬天首度推出開心果系列飲品，標榜使用天然食材、每日現磨熬煮成開心果醬，一杯最多使用到36顆開心果原粒。其中重新回歸的「開心果鐵觀音鮮奶茶」以重發酵、深烘焙的南投鐵觀音烏龍為基底，搭配開心果的堅果油脂香氣，帶來豐富的滋味，每杯100元起。「開心果抹茶」則是將開心果搭配手刷日本宇治抹茶，兼具香氣與茶韻，每杯100元起。

以「特！開心」為概念所出發的「特！開心果鐵觀音鮮奶茶香緹」，則以開心果鐵觀音鮮奶茶為基底，頂端再鋪上一層綿密的開心果香緹奶蓋，入口呈現多重的柔美層次，每杯120元起。其中「開心果香緹奶蓋」以法國諾曼第鮮奶油及台灣在地莊園鮮乳，均勻拌入新鮮現磨開心果製成。11月14日前，凡至OOO敦南概念店購買任一大杯純萃茶 / 鮮奶茶，即可免費加開心果香緹奶蓋配料一份，現省20元。

除此之外，店內也提供「開心果義式冰淇淋」，單球120元、雙球180元。Uber One會員於平台訂購 OOO任意飲品，11月20日至12 月17日期間，可享不限次數、單筆訂單滿350元現折100元。同時OOO，也以開心果諧音「開心狗」為靈感，推出鑰匙圈、帆布袋及超大 160 cm 等身抱枕等週邊。活動期間購買任一開心果系列飲品，即可享加購優惠價。原價100～1,500元，加購價49～1,399元。

ODD ONE OUT以「開心狗」為主題，推出多款週邊產品。圖／ODD ONE OUT提供
ODD ONE OUT以「開心狗」為主題，推出多款週邊產品。圖／ODD ONE OUT提供
ODD ONE OUT推出3款開心果系列飲品。圖／ODD ONE OUT提供
ODD ONE OUT推出3款開心果系列飲品。圖／ODD ONE OUT提供

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