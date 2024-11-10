聽新聞
0:00 / 0:00
免費升級奶蓋！OOO開心果飲品登場 還有開心果冰淇淋
隨著冬季到來，主打風格茶飲的「ODD ONE OUT（OOO）」再度推出「開心果系列」。包括有「開心果鐵觀音鮮奶茶」、「開心果抹茶」，還有新推出的「特！開心果鐵觀音鮮奶茶香緹」。為慶祝新品登場，11月14日前，還可享飲品免費升級「開心果香緹奶蓋」、外送滿350元折100元等方案，另外還有多款開心果週邊商品同步登場。
「ODD ONE OUT（OOO）」自去年冬天首度推出開心果系列飲品，標榜使用天然食材、每日現磨熬煮成開心果醬，一杯最多使用到36顆開心果原粒。其中重新回歸的「開心果鐵觀音鮮奶茶」以重發酵、深烘焙的南投鐵觀音烏龍為基底，搭配開心果的堅果油脂香氣，帶來豐富的滋味，每杯100元起。「開心果抹茶」則是將開心果搭配手刷日本宇治抹茶，兼具香氣與茶韻，每杯100元起。
以「特！開心」為概念所出發的「特！開心果鐵觀音鮮奶茶香緹」，則以開心果鐵觀音鮮奶茶為基底，頂端再鋪上一層綿密的開心果香緹奶蓋，入口呈現多重的柔美層次，每杯120元起。其中「開心果香緹奶蓋」以法國諾曼第鮮奶油及台灣在地莊園鮮乳，均勻拌入新鮮現磨開心果製成。11月14日前，凡至OOO敦南概念店購買任一大杯純萃茶 / 鮮奶茶，即可免費加開心果香緹奶蓋配料一份，現省20元。
除此之外，店內也提供「開心果義式冰淇淋」，單球120元、雙球180元。Uber One會員於平台訂購 OOO任意飲品，11月20日至12 月17日期間，可享不限次數、單筆訂單滿350元現折100元。同時OOO，也以開心果諧音「開心狗」為靈感，推出鑰匙圈、帆布袋及超大 160 cm 等身抱枕等週邊。活動期間購買任一開心果系列飲品，即可享加購優惠價。原價100～1,500元，加購價49～1,399元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言