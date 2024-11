免費升級奶蓋！OOO開心果飲品登場 還有開心果冰淇淋

隨著冬季到來,主打風格茶飲的「ODD ONE OUT(OOO)」再度推出「開心果系列」。包括有「開心果鐵觀音鮮奶茶」、「開心果抹茶」,還有新推出的「特!開心果鐵觀音鮮奶茶香緹」。為慶祝新品登場,11月14日前,還可享飲品免費升級「開心果香緹奶蓋」、外送滿350元折100元等方案,另外還有多款開心果週邊商品同步登場。

「ODD ONE OUT(OOO)」自去年冬天首度推出開心果系列飲品,標榜使用天然食材、每日現磨熬煮成開心果醬,一杯最多使用到36顆開心果原粒。其中重新回歸的「開心果鐵觀音鮮奶茶」以重發酵、深烘焙的南投鐵觀音烏龍為基底,搭配開心果的堅果油脂香氣,帶來豐富的滋味,每杯100元起。「開心果抹茶」則是將開心果搭配手刷日本宇治抹茶,兼具香氣與茶韻,每杯100元起。

以「特!開心」為概念所出發的「特!開心果鐵觀音鮮奶茶香緹」,則以開心果鐵觀音鮮奶茶為基底,頂端再鋪上一層綿密的開心果香緹奶蓋,入口呈現多重的柔美層次,每杯120元起。其中「開心果香緹奶蓋」以法國諾曼第鮮奶油及台灣在地莊園鮮乳,均勻拌入新鮮現磨開心果製成。11月14日前,凡至OOO敦南概念店購買任一大杯純萃茶 / 鮮奶茶,即可免費加開心果香緹奶蓋配料一份,現省20元。