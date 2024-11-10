家樂福量販獨賣！來一客推「辛辣香菇」新口味 3大特色打造「台版辛拉麵」

不管是宵夜嘴饞、颱風天防颱囤貨，還是推薦給國外觀光客做好國民外交，台灣民眾最熟悉的「來一客」即食杯麵，絕對是佔有一席之地的不出錯選擇。相隔25年，來一客終於重磅推出新口味「辛辣香菇」，看準民眾喜愛韓式料理、辛辣口味的趨勢，量販獨家於家樂福上架開賣，試賣不到10天就創下20萬杯的銷售佳績，試吃民眾表示，「超像韓國泡麵！」

距離上一次1999年新口味韓式泡菜的發表已相隔25年，來一客終於在今年推出繼鮮蝦魚板、京燉肉骨、川辣牛肉、牛肉蔬菜、韓式泡菜、肉燥波菜後，第7款新口味「辛辣香菇」正式登場，單杯原價35元，即日起至11月21日止家樂福獨家嚐鮮優惠3入組84元。家樂福連續2周假日15～17時於指定門市推出試吃活動，11月10日就在新店店。

來一客辛辣香菇口味主打3大美味秘訣，「新一代麵體」突破以往台灣速食麵體雖然沖泡快，但不耐放易軟爛的缺點，借鏡韓國泡麵加入馬鈴薯澱粉的特色，麵體厚度增加25%，打造「韓式Q滑嚼勁，麵體復水快速」獨家麵體。

來一客研發團隊更攜手韓國資深研究顧問洪性祿指導，歷經半年、88次調整配方，終於製作出「韓式道地調味」，以進口青陽辣椒、韓式大醬與韓式醬油調配出特製湯頭，再加上特選香菇增添馥郁香氣，簡單沖泡不用煮，就可享受辛香美味。

更特別的是，捨棄韓系泡麵經常使用的牛肉風味湯底，產品內容調配與食材不使用動物性原料，蔬食者、五辛素者也能放心享用。