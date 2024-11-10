NINGNING示範跑趴穿搭性感藏背後！華麗配件不可少

歲末是擁抱歡樂和盡情慶祝的美好季節。凡賽斯（Versace）推出佳節系列，涵蓋服飾、配飾和時尚家品，並由韓流女子組合aespa主唱兼 Versace 全球品牌大使寧藝卓（NINGNING）特別演繹系列形象：華麗的晚裝和外套，在背部的鏤空細節添上 Versace 標誌性的金屬網紗；討喜的大麥町斑點的舒適針織毛衣則是本季最具辨識度的休閒時尚風格，搭配色調活潑的Protea 和 Kleio 包。同時，全球Versace 專門店也都推出充滿節慶感的限定糖果店，可為全新Versace Tag 包自行設計各款掛飾和吊牌。

而紀梵希（Givenchy）則以「A Holiday Game」為主題來呈現佳節系列的男女裝與配件，透過畫面捕捉系列的簡約優雅風格和參與經典棋盤遊戲的親切感覺。女裝造型環繞派對必備的單品，包括豹紋外套、人造皮草、交錯的水晶飾帶和羽毛絨球點綴的洋裝等。羅紋針織服和丹寧服飾則構成休閒穿著，配搭麂皮羊毛皮Voyou包。男士西裝則揉合Hubert de Givenchy的爾雅貴族形象，燕尾服外套和腰帶等正裝以磚紅色或紫色細節彰顯奢華，傳統菱格圖案則以明亮水藍色重新演繹。 GIVENCHY為2024年佳節呈獻「 A HOLIDAY GAME 」系列 。圖／紀梵希提供 Versace推出佳節系列，涵蓋服飾、配飾和時尚家品。圖／Versace提供 Versace佳節系列中全新Tag包款披上的柔和粉色。圖／Versace提供 黑色人造皮草闊身外套。圖／紀梵希提供 交錯的水晶飾帶和羽毛絨球點綴的洋裝為Givenchy佳節系列女裝重點造型。圖／紀梵希提供 Versace全球品牌大使寧藝卓演繹佳節系列。圖／Versace提供 Versace全球品牌大使寧藝卓演繹佳節系列。圖／Versace提供 Versace全球品牌大使寧藝卓演繹佳節系列。圖／Versace提供 麂皮羊毛皮Voyou包。圖／紀梵希提供 Versace全新Tag包款採用方便攜帶的隨性設計。圖／Versace提供