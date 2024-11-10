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丁海寅春裝先上身 搭飛機輕鬆把格紋穿出時尚感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外套與深灰色長褲現身機場。圖／Dior提供
Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外套與深灰色長褲現身機場。圖／Dior提供

Dior 2025年春季男裝系列，是男裝創意總監Kim Jones重新詮釋他為Dior創作的經典男裝和男裝原型、改編自Dior高級訂製服歷史檔案。此系列新作中，傳統被稍微顛覆，藉由工藝輕鬆融合奢華與實用性、功能性與個人風格，實現穿搭造型的靈活與多變性，成為一個簡單優雅的日常裝著系列。Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外套與深灰色長褲現身機場，演繹不費吹灰之力的率性風格。

系列融會英式穿著態度與法國高級時裝，將次文化與高級訂製服與實用性融合。運動服寬鬆舒適的的剪裁輪廓再次回歸，包括長袖上衣與慢跑褲的燈心絨運動套裝，讓人想起Marc Bohan當年設計的的洋裝。全新演繹的運動套裝，以優雅、流線的純科技絲綢取代科技尼龍面料製成，夾色紡毛紗線製成的運動褲再次與訂製夾克相互搭配，則呼應Kim Jones在Dior 2022年冬季系列男裝中，奢華羊絨與混紡棉質長褲與源自工裝標誌性翻領夾克的組合造型。

外套等單品移除硬挺的內部結構，剪裁採無線條、縐摺的方式營造單層的舒適性與流線性。訂製風衣其實是一件搭襯於長袖上衣下的無袖外套，透過兩件服飾合而為一；可完全雙面穿搭的外套與休閒夾克，可搭配於外部或內部，或是與素面內搭與外搭服飾搭配。軍裝圓形外套剪裁運用在派克大衣、飛行員夾克與野戰夾克上。鞋款採用混合材質製作，橫跨多種經典款式，新款莫卡辛鞋款與沙漠靴款為亮點。包款採用全新的Dior Gravity Oblique壓紋皮革製作簡約實用的設計，融入整體造型，成為日常衣櫥的一部分。

硬挺的內部結構在此系列被移除，具有單層的舒適性與流線性。圖／Dior提供
硬挺的內部結構在此系列被移除，具有單層的舒適性與流線性。圖／Dior提供
軍裝圓形外套剪裁運用在派克大衣、飛行員夾克與野戰夾克上，體現奢華與功能性間的揉合。圖／Dior提供
軍裝圓形外套剪裁運用在派克大衣、飛行員夾克與野戰夾克上，體現奢華與功能性間的揉合。圖／Dior提供
Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外套與深灰色長褲現身機場。圖／Dior提供
Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外套與深灰色長褲現身機場。圖／Dior提供
Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外套與深灰色長褲現身機場。圖／Dior提供
Dior品牌大使丁海寅日前穿著Dior 2025春季男裝條紋襯衫搭配雙面穿格紋外套與深灰色長褲現身機場。圖／Dior提供
Dior Saddle藍色Oblique緹花搭配黑色皮革肩背包，78,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle藍色Oblique緹花搭配黑色皮革肩背包，78,000元。圖／Dior提供
DiorOblique淺藍色太陽眼鏡，21,000元。圖／Dior提供
DiorOblique淺藍色太陽眼鏡，21,000元。圖／Dior提供
運動服寬鬆舒適的的剪裁輪廓再次回歸。圖／Dior提供
運動服寬鬆舒適的的剪裁輪廓再次回歸。圖／Dior提供
Dior B27灰色小牛皮和白色Dior Oblique Galaxy皮革休閒鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior B27灰色小牛皮和白色Dior Oblique Galaxy皮革休閒鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior Weekender 40米色配黑色緹花旅行包，10萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Weekender 40米色配黑色緹花旅行包，10萬5,000元。圖／Dior提供
Dior 8米色配黑色Oblique緹花腰包，69,000元。圖／Dior提供
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