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可以吃的金磚！東京巴黎甜點「金融家費南雪」限定開賣

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
費南雪也被稱為「金磚蛋糕」，甜美可口，送禮也吉利。圖/東京巴黎甜點提供
費南雪也被稱為「金磚蛋糕」，甜美可口，送禮也吉利。圖/東京巴黎甜點提供

「用吃討吉利」，不僅東方人擅長，就連西方人也愛。就像是巴黎人實現發財夢的口袋夥伴「費南雪蛋糕」就是一個金光閃閃的例子。@@@東京巴黎甜點@@@於年末迎新之際，推出「金融家費南雪」年度新品，以高規金質色紙包裝，外型如同沉甸厚重金磚、閃爍耀眼黃金光澤，期許品賞美食的同時，也能享受金磚大富翁的幸福。此新品提貨日期可橫跨耶誕節、跨年及農曆年等3大節慶，但須注意預購時機。

東京巴黎甜點今年9月在遠東SOGO台北忠孝館駐點、開設品牌百貨首櫃，「金融家費南雪」也將於遠東SOGO台北忠孝館即日起至11月18日的周年慶檔期，進行獨家預購最優惠活動，8入禮盒原價688元、預購價499元，刷中信卡還可享單筆滿6,000元送600元。此外，南京門市、大安門市、臉書，以及官方Line等平台同步販售，原價688元，預購價558元。新品首賣限量1,000組，售完為止，提貨時間可從113年12月1日至11年1月28日。

費南雪也被稱為「金磚蛋糕」，法文原名為「Financier」譯指金融家，起源在法國巴黎證交所外一家甜點店，讓在證券交易所分秒必爭的金融家們易於攜帶、能快速品嘗，又不失高貴品味，命名也由此而來。

東京巴黎甜點「金融家費南雪」堅持以傳統製法，使用來自西班牙西西里島頂級杏仁粉，以及奶油界被稱為「神的工匠」打造天花板級別奶油，經過師傅不斷改良配方及製程，讓其口感更為紮實濕潤，蛋糕體充滿濃厚奶香及榛果香氣，豐富的用料入口富含杏仁顆粒感。

東京巴黎甜點為迎接一年一度百貨大戰，除於遠東SOGO 台北忠孝館舉辦「金融家費南雪」獨家預購最優惠活動之外，更於周年慶期間，推出多款人氣長銷商品折扣，活動包括：訂購鎮店之寶「巴黎燒燉布蕾」21盒以上打9折，另再加贈一盒。或者任選小圓蛋糕第二件8折。以及「巴黎燒燉布蕾」及「東京野莓可可」組合而成「莓好成雙禮盒」11月14日一日限定，原價658元，優惠價559元。

巴黎 東京 甜點

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