復古感爆棚！十盛懷舊系漂浮新品開賣 限時2天買一送一

近年掀起的復古風潮，也走進手搖茶飲店。手搖飲品牌「十盛」以復古的日式喫茶店為靈感，打造全新三款懷舊系漂浮飲品，包含「雪映紅玉」、「雪映蕎麥」及「雪映奶綠」，今、明（11月9、10日）兩天於十盛指定門市開賣，到店購買大杯雪映奶綠享買一送一優惠。

三款新品選用「北海道十勝四葉牛乳」製成的重乳霜淇淋、搭配醇茶與奶茶為基底，乳香和茶香完美交融，在半融狀態下更能感受到細膩的冰晶沙粒口感，重溫童年記憶中的美好滋味。

新品發想，來自日本社群曾流行的「喫茶店巡禮」，體驗各地昭和風的喫茶店城為當時的風潮，而日式喫茶店很重要的元素之一就是「冰淇淋蘇打」，五顏六色的汽水搭配冰淇淋，讓不少人深深著迷。