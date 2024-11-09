住宿抽總套、精品電輔車！盤點5家星飯店的超值加碼
秋遊正是好時節，11、12月多家飯店也祭出住房優惠，再加碼抽獎或贈禮。其中，台北遠東香格里拉歡慶30周年，壽星用餐7折、加碼抽總套。墾丁凱撒響應低碳旅遊，入住即可抽精品動能電輔車。
台北遠東香格里拉繼首波30周年住房專案，再推出系列餐飲、會議婚宴及IG抽獎活動，迎接12月的週年慶。其中，全球前50名的義大利餐廳CLARA主廚克里斯汀·馬爾泰納（Christian Martena）將於11月13至17日客座馬可波羅餐廳。飯店5間餐廳也以慶生為名，即日起至2025年3月31日，30歲當月壽星用餐可享7折優惠；遠東Café自助餐廳有團體生日派對專案，用餐外加3,000元可享10吋生日蛋糕、專屬生日布置、特調暢飲等禮遇。預訂婚宴、生日壽宴或抓周宴，還可享三倍香格里拉會積分獎勵等。
此外，台北遠東還於社群平台發起「香遇三十 美好時光」回憶相片募集活動，上傳照片有機會抽中價值26萬元的總統套房住宿一晚、海外姊妹飯店三天兩夜住宿等豐富大獎。
墾丁凱撒大飯店攜手精品動能電輔車品牌LITZMO合作，於全台首度推出「南島騎行．碳為觀止」體驗計劃，即日起至12月31日，凡預訂逸享凱撒一泊二食住房專案，不限房型、可搶先體驗LITZMO最新EM-05系列碳纖電動輔助自行車，探索恆春半島。期間入住還可參加抽獎，最大獎為價值75,000元的EM-05碳纖電輔自行車。
台北凱達大飯店迎來開幕7周年，祭出住房消費滿5,000元贈500元、餐飲消費滿1,000元送100元活動。與台北凱達同樣為11月24日的壽星，於當天入住、在指定餐廳用餐皆享7折優惠。此外，加碼透過官網訂房與餐飲消費滿1,777元再抽台北凱達精緻套房住宿券、百宴自助餐券等好禮。
坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店推出兩場跨年派對，包括酒店7樓敘日全日餐廳主打復古變裝的「2025 Disco跨年派對」，參加者可玩瘋狂賓果，獎項有關西六福莊萬元住宿券、六福村門票等。當日穿著最符合Disco主題的Disco King/Queen，可獲神秘大獎—台中萬楓酒店近萬元住宿券。此外，酒店30樓行政貴賓廳主打高空遠眺台北101景觀的「2025高空跨年派對」，現場打卡就有機會抽中價值3萬元的「六福萬怡精緻套房住宿券」。
進入泡湯旺季，花蓮潔西艾美酒店推出「冬日艾聚 出花泡湯趣」專案，即起至12月31日入住「溫泉房型」，除了加贈頂級保養香氛品牌SABON「香絮巴黎身體磨砂膏320g」乙組，再贈依現場餐期選擇探索廚房自助餐廳或寶軒中式套餐晚餐吃到飽及翌日自助式早餐兩客。
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