住宿抽總套、精品電輔車！盤點5家星飯店的超值加碼

秋遊正是好時節，11、12月多家飯店也祭出住房優惠，再加碼抽獎或贈禮。其中，台北遠東香格里拉歡慶30周年，壽星用餐7折、加碼抽總套。墾丁凱撒響應低碳旅遊，入住即可抽精品動能電輔車。

台北遠東香格里拉繼首波30周年住房專案，再推出系列餐飲、會議婚宴及IG抽獎活動，迎接12月的週年慶。其中，全球前50名的義大利餐廳CLARA主廚克里斯汀·馬爾泰納（Christian Martena）將於11月13至17日客座馬可波羅餐廳。飯店5間餐廳也以慶生為名，即日起至2025年3月31日，30歲當月壽星用餐可享7折優惠；遠東Café自助餐廳有團體生日派對專案，用餐外加3,000元可享10吋生日蛋糕、專屬生日布置、特調暢飲等禮遇。預訂婚宴、生日壽宴或抓周宴，還可享三倍香格里拉會積分獎勵等。

此外，台北遠東還於社群平台發起「香遇三十 美好時光」回憶相片募集活動，上傳照片有機會抽中價值26萬元的總統套房住宿一晚、海外姊妹飯店三天兩夜住宿等豐富大獎。

墾丁凱撒大飯店攜手精品動能電輔車品牌LITZMO合作，於全台首度推出「南島騎行．碳為觀止」體驗計劃，即日起至12月31日，凡預訂逸享凱撒一泊二食住房專案，不限房型、可搶先體驗LITZMO最新EM-05系列碳纖電動輔助自行車，探索恆春半島。期間入住還可參加抽獎，最大獎為價值75,000元的EM-05碳纖電輔自行車。

台北凱達大飯店迎來開幕7周年，祭出住房消費滿5,000元贈500元、餐飲消費滿1,000元送100元活動。與台北凱達同樣為11月24日的壽星，於當天入住、在指定餐廳用餐皆享7折優惠。此外，加碼透過官網訂房與餐飲消費滿1,777元再抽台北凱達精緻套房住宿券、百宴自助餐券等好禮。

坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店推出兩場跨年派對，包括酒店7樓敘日全日餐廳主打復古變裝的「2025 Disco跨年派對」，參加者可玩瘋狂賓果，獎項有關西六福莊萬元住宿券、六福村門票等。當日穿著最符合Disco主題的Disco King/Queen，可獲神秘大獎—台中萬楓酒店近萬元住宿券。此外，酒店30樓行政貴賓廳主打高空遠眺台北101景觀的「2025高空跨年派對」，現場打卡就有機會抽中價值3萬元的「六福萬怡精緻套房住宿券」。