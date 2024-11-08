魔幻新色太搶眼！BAO BAO ISSEY MIYAKE推2024秋冬新包

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BAO BAO ISSEY MIYAKE的Wring Gloss包款，表面質材為偏光金屬琺瑯。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE的Wring Gloss包款，表面質材為偏光金屬琺瑯。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供

光線是自然界中的奇蹟，因為色彩的萬千變化，讓人感知到了情緒和愉悅。BAO BAO ISSEY MIYAKE 2024秋冬以「解構。重生」為主題，以品牌經典的幾何、金屬感、琺瑯等元素，擺脫秋冬的沉悶、洋溢飽滿能量。

從天空中的漸變雲彩、彩虹得到啟發的「Magic Hour」系列是2024秋冬重點商品；包款整體視覺同時展現了不同色彩與明亮度的漸變，一如黃昏日落時的魔幻、令人瞠目結舌；向來都是BAO BAO ISSEY MIYAKE經典商品的Lucent Metallic則帶來五款新色：黃色、槍灰色、粉色、紫色與棕色，並有托特包、斜背小包兩種包型設計。

如果喜愛輕巧、快速移動則不容錯過靈感來自抽繩包的「Wring Gloss」系列，其包款表面質材為偏光金屬琺瑯，小巧尺寸並以抽繩開闔包款上部，可單肩或側肩使用，不僅是包款、更像是一個值得信賴的風格小夥伴，隨手一提、背取，秋冬城市裡的恣意冒險？即刻上路。

「Magic Hour」系列從天空中的虹彩雲朵得到啟發，展現色彩的漸變與多樣性。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
「Magic Hour」系列從天空中的虹彩雲朵得到啟發，展現色彩的漸變與多樣性。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE Lucent Metallic新款黃色手提托特包，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE Lucent Metallic新款黃色手提托特包，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE Card Wallet槍灰色卡片夾，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE Card Wallet槍灰色卡片夾，價格店洽。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE以「解構。重生」為主題、推出2024秋冬新品包款。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供
BAO BAO ISSEY MIYAKE以「解構。重生」為主題、推出2024秋冬新品包款。圖／BAO BAO ISSEY MIYAKE提供

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