魔幻新色太搶眼！BAO BAO ISSEY MIYAKE推2024秋冬新包

光線是自然界中的奇蹟，因為色彩的萬千變化，讓人感知到了情緒和愉悅。BAO BAO ISSEY MIYAKE 2024秋冬以「解構。重生」為主題，以品牌經典的幾何、金屬感、琺瑯等元素，擺脫秋冬的沉悶、洋溢飽滿能量。

從天空中的漸變雲彩、彩虹得到啟發的「Magic Hour」系列是2024秋冬重點商品；包款整體視覺同時展現了不同色彩與明亮度的漸變，一如黃昏日落時的魔幻、令人瞠目結舌；向來都是BAO BAO ISSEY MIYAKE經典商品的Lucent Metallic則帶來五款新色：黃色、槍灰色、粉色、紫色與棕色，並有托特包、斜背小包兩種包型設計。