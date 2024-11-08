魔幻新色太搶眼！BAO BAO ISSEY MIYAKE推2024秋冬新包
光線是自然界中的奇蹟，因為色彩的萬千變化，讓人感知到了情緒和愉悅。BAO BAO ISSEY MIYAKE 2024秋冬以「解構。重生」為主題，以品牌經典的幾何、金屬感、琺瑯等元素，擺脫秋冬的沉悶、洋溢飽滿能量。
從天空中的漸變雲彩、彩虹得到啟發的「Magic Hour」系列是2024秋冬重點商品；包款整體視覺同時展現了不同色彩與明亮度的漸變，一如黃昏日落時的魔幻、令人瞠目結舌；向來都是BAO BAO ISSEY MIYAKE經典商品的Lucent Metallic則帶來五款新色：黃色、槍灰色、粉色、紫色與棕色，並有托特包、斜背小包兩種包型設計。
如果喜愛輕巧、快速移動則不容錯過靈感來自抽繩包的「Wring Gloss」系列，其包款表面質材為偏光金屬琺瑯，小巧尺寸並以抽繩開闔包款上部，可單肩或側肩使用，不僅是包款、更像是一個值得信賴的風格小夥伴，隨手一提、背取，秋冬城市裡的恣意冒險？即刻上路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言