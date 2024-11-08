統一杯麵睽違25年推新口味 搶攻第4季商機

台灣速食麵市場一年約新台幣140億元，市占逾4成的統一強攻第4季商機，即食杯麵來一客睽違25年再推新口味。統一表示，上市10天賣出20萬杯，天氣越冷賣越好，看好耶誕節和農曆年節慶商機將帶動泡麵業績成長。

業界分析，台灣速食麵市場有4大天王，包括統一肉燥麵、統一轉投資維力炸醬麵、味丹的味味A排骨雞麵、味王原汁牛肉湯麵，其中以統一市占率最高，超過4成。

統一表示，杯麵品牌來一客每年皆可創下量販、超市、超商熱銷前3名的成績；來一客距離1999年推出韓式泡菜口味，25年後再推出新口味辛辣香菇，為第7款產品。

家樂福表示，在量販通路熱銷泡麵中，排名前兩名為統一肉燥麵及來一客鮮蝦魚板；統一肉燥麵每月銷售業績達新台幣700萬多元，中元節旺季更創造單月千萬元業績。

家樂福透露，來一客新口味本次在家樂福通路一天可賣出4500杯至4800杯，是近期在短時間銷售最亮眼的品牌。