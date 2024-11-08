限時3天！萊爾富APP「整買零取」推「雙11來加1」活動　指定咖啡、鮮食限量特惠最低買1送1起

雙11購物節是兵家必爭的年度大檔之一，萊爾富搶攻雙11購物節商機，11月10日至11月12日於線上Hi-Life VIP APP內的「整買零取」推出「雙11來加1」活動，指定咖啡與鮮食特惠享最低下殺買1送1起，每款商品各限量10,000組，會員每人限購1組，需於12月12日前兌換。包括Hi café大杯系列的冰／熱美式咖啡、冰／熱拿鐵咖啡、燕麥拿鐵均享同品項買1送1；人氣鮮食也享有現省10元的優惠，如購買單件售價79元系列的Hi-Life嚴選×椒房殿聯名麻辣鴨血豆腐煲，享限時特惠單件69元。

11月12日前，萊爾富也提供指定咖啡搭指定衛生紙享優惠合購價1,111元，例如消費者可透過線上Hi-Life VIP APP「整買零取」或門市的「來送禮」平台，擇一購買大杯美式咖啡40杯（原組合售價1,800元）或大杯拿鐵30杯（原組合售價1,650元），搭配1串Hi-Life普普風抽取式衛生紙（110抽8入，單串售價264元），可享1,111元合購優惠價，相當於最低5.4折優惠，最高可現省953元。

此外，萊爾富迎戰雙11，即日起至11月30日線上「萊購物」平台全站免運外，也推出「嗨翻雙11」系列活動：會員於「萊購物」全站不限金額、不限消費筆數享Hi點5倍送（即原始1倍與活動加贈的4倍）；會員於「萊購物」單筆消費不限金額送Hi café中杯美式咖啡兌換券一張，限量15,000張，送完為止；會員於「萊購物」單筆消費滿1,111元送哈根達斯指定冰品兌換券一張，限量500張，送完為止。以上消費贈禮每名會員每日限領一次。

「萊購物」平台即日起至11月30日每天上午10點推出限時限量指定爆殺商品享最低5折起，像是24入的成箱飲料11月8日祭出愛之味分解茶雙纖麥茶（原價840元）享特惠價420元、11月10日祭出美粒果柳橙汁（原價696元）享特惠價348元、11月11日祭出喬亞滴濾無糖黑咖啡（350mL，原價936元）享特惠價468元、11月12日祭出光泉冷泡茶朝露綠茶（原價672元）享特惠價336元。

此外，萊爾富即日起至11月30日於「萊賣貨市集」活動抽獎專頁舉辦「萊賣貨市集11月免運抽獎活動」，於指定活動期間透過抽獎專頁點擊活動轉盤，即可抽運費折抵券，獎項包含免運券及數種面額運費折抵券（各獎項總量有限，抽完為止），均享隨抽即用，能立即在訂單結帳頁面進行運費折抵，每日每組帳號限抽一次。