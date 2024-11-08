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迎戰雙11！momo購物網攜手4大超商祭「滿額免運」應援　加碼送近10萬份限定美食

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「雙11超狂購物節」攜手4大超商祭免運應援，聯手麥當勞、COLD STONE、頂呱呱號召吃貨衝買氣。圖／momo購物網提供
momo購物網「雙11超狂購物節」攜手4大超商祭免運應援，聯手麥當勞、COLD STONE、頂呱呱號召吃貨衝買氣。圖／momo購物網提供

雙11檔期即將進入最高峰，momo購物網攜手麥當勞、COLD STONE酷聖石冰淇淋、頂呱呱等知名餐飲品牌，祭出2024「雙11超狂購物節」當日限定美食好康，包括麥當勞玉米湯、酷聖石雙球冰淇淋、全家便利商店minimore法式千層蛋糕、頂呱呱甜甜包和地瓜薯條等限量好禮；另外，momo購物網也聯手4大超商助陣，只要在momo購物網下單滿額就可享有免運及限量美食。

今年momo購物網「雙11超狂購物節」祭出萬份當日限定美食「滿額登記好禮5選1」，11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可任選麥當勞玉米湯（小）、酷聖石雙球冰淇淋、全家便利商店minimore法式千層蛋糕、頂呱呱甜甜包或頂呱呱地瓜薯條，滿足購物與美食的雙重享受，數量有限送完為止。

4大超商也強力應援momo購物網「雙11超狂購物節」，只要在momo購物網下單滿399元並指定「超商取貨」，就可享有免運費優惠。除了超商取貨免運費之外，還提供多項限量美食，凡於11月11日當天單筆消費滿1,111元並選擇「全家便利商店」超商取貨，就送出uno pasta（89元系列任選，共5種口味，每週日下午4點開放登記6,250份）、媽媽煮藝香菇雞燉湯（總限量30,000份，即日起至11月11日每天下午4點開放登記）、熱厚濃靜岡抹茶拿鐵（大杯）以及「全家」30元紅利金（總限量10,000份，11月12日下午4點開放登記）；「7-ELEVEN」超商取貨則享CITY TEA一顆檸檬紅茶（每週六下午4點開放登記7,000份）、御料小館青醬蛤蜊義大利麵（袋）（總限量25,000份，即日起至11月11日每天下午4點開放登記）、御料小館×世界的山將夢幻唐揚雞（總限量15,000份，11月2日下午4點開放登記）、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵（中杯）（限量15,000份，11月12日下午4點開放登記)；11月9日起還有萊爾富大杯熱美式咖啡（總限量5,000份，11月9日至11月13日每天下午4點開放登記）、OK超商50元現金抵用券（總限量2,500份，11月9日至11月13日每天下午4點開放登記）。上述贈品數量有限送完為止。

今年momo購物網「雙11超狂購物節」雙11還有「mo店+」加入，「mo店+」首度參戰不僅提供千萬補助，還豪撒百萬張「免運券」最低1元即享免運，與百萬張1折起「商店抵用券」可天天領，另有mo店+專屬「指定商店最高10%回饋」以及「新客加碼送10%」等多重好康。

●附註：詳細優惠活動內容以官網、APP公告為準。

momo購物網「雙11超狂購物節」11月11日當天單筆消費滿1,111元並選擇「7-ELEVEN」超商取貨，就送御料小館青醬蛤蜊義大利麵（總限量25,000份，需限時登記），數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
momo購物網「雙11超狂購物節」11月11日當天單筆消費滿1,111元並選擇「7-ELEVEN」超商取貨，就送御料小館青醬蛤蜊義大利麵（總限量25,000份，需限時登記），數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可選酷聖石雙球冰淇淋，數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可選酷聖石雙球冰淇淋，數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可選全家便利商店minimore法式千層蛋糕，數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可選全家便利商店minimore法式千層蛋糕，數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可選麥當勞玉米湯（小），數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可選麥當勞玉米湯（小），數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可選頂呱呱甜甜包，數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可選頂呱呱甜甜包，數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可選頂呱呱地瓜薯條，數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
11月10日晚上8點起至11月11日晚上11點59分凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11月15日晚上8點登記好禮5選1，可選頂呱呱地瓜薯條，數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
momo購物網「雙11超狂購物節」11月11日當天單筆消費滿1,111元並選擇「全家」超商取貨，就送媽媽煮藝香菇雞燉湯（總限量30,000份，需限時登記），數量有限送完為止。圖／momo購物網提供
momo購物網「雙11超狂購物節」11月11日當天單筆消費滿1,111元並選擇「全家」超商取貨，就送媽媽煮藝香菇雞燉湯（總限量30,000份，需限時登記），數量有限送完為止。圖／momo購物網提供

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