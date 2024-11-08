快訊

呂政璋上任3天閃辭 藍委：凸顯民進黨用人「違」才

上任僅三天 台灣金聯新任董座呂政璋光速請辭

鄧麗君香港故居重建標售近7600萬 比20年前漲17倍

聽新聞
0:00 / 0:00

回不去了！明年日本團費預估這時飆漲 南韓團恐也漲3成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華民國旅行業品質保障協會公布明年首季旅行團參考價格。記者周湘芸／攝影
中華民國旅行業品質保障協會公布明年首季旅行團參考價格。記者周湘芸／攝影

旅遊市場方興未艾，各種銷售訊息常讓消費者眼花撩亂，中華民國旅行業品質保障協會公布明年首季旅行團參考價格，預估明年首季出國旅遊還是高速成長，其中，建議民眾把握明年3月中前赴日，團費可望較今年同期下降5至10%，第2季起受櫻花季、大阪萬國博覽會等因素，團費很難再比今年低；韓國則因滑雪季、機票成本，恐較今年第4季漲3成。

東北亞日本線委員黃清凉指出，近期日幣匯率下跌，建議民眾可提前報名明年3月中前的團體旅遊，團費可望較今年同期下降5至10%，像是九州5日團平均落在3萬至4萬2千元、京阪神5天約3萬5千元至4萬8千元。

黃清凉表示，根據日本觀光統計，疫情前2019年有3188萬人次入境日本，今年截至目前已有2872萬人次，平均每季約1千萬人次，且逐年攀高，預計6年後達6000萬人次。隨著3月20日進入櫻花季，加上日本政局影響匯率走勢、相關旅遊成本大漲、大阪萬國博覽會影響、開放大陸免簽、日本國旅興盛等因素，明年櫻花季旅費恐較今年上漲5至10%，預估團費從第2季起就很難再比今年低。

東北亞韓國線委員林岳雨表示，國籍航空飛往首爾因散客機票需求大，壓縮團體機位，另外，廉航機位需求只限固定機位，超過規範外的票價漲幅大，平均上漲1千至2千元。明年首季進入韓國滑雪季，機票及其他成本增加，恐較今年同期上漲12%，較今年第4季上漲30%，像是首爾4至7天一般時間約1萬9800元至2萬9800元。

東南亞線委員賴澄宇表示，泰國持續給予台灣民眾持護照旅遊免簽證，並加速通關流程，今年前往泰國的台灣旅客有望突破100萬人次。明年首季整體東南亞仍有缺工及元件調漲問題，但除了新加坡受環球影城帶動團費漲幅約3%，其餘國家除連續假期外，無明顯漲幅。

美加線委員劉奕樑則說，隨著航班量能逐漸充足，目前每周有145航班往返台美，加上今年西雅圖航線助攻，讓連2年大漲的美國團費可望趨緩。明年第1季除了傳統春節長天數假期有明顯漲幅，團費大致平穩。

歐洲線委員郭韶杰也說，明年首季天氣轉涼，歐洲旅遊熱度退卻，但由於通膨仍存，普遍歐洲線團費還是持平，業者推出特價促銷空間不大。明年首季與今年同期相比漲幅約8%，主因機票、飯店、餐廳及匯率影響，但與今年第4季相比，約下跌10%，像是奧捷10至12天約7萬2900元至10萬9900元。

另外，中亞非及紐澳線受國際油價、航空業調漲，漲幅分別為5至12%及6%。中南半島線的部分，富國島因機票調降及競爭因素，較今年同期下降15至20%，中越則略降5%。

國旅線委員劉志強則說，今年東西部旅遊狀態差異大，明年首季預估還是集中在西半部，因天災跟出國旅遊效應，團費可能持平，但受春節假期影響，假期間還是可能較今年第4季上漲15%。

出國旅遊 南韓 旅行團 日本 機票 櫻花季

延伸閱讀

羽球／日本「空靈女神」大堀彩宣布退休 熊本賽是最後一舞

日本學校封閉式走廊乾淨遮風雨…台灣為何不蓋？過來人：會變黴菌養成所

林宥嘉逛晴空塔主動搭訕 一看...竟是日本超大咖天團！

12強賽／日本監督剖析中華隊「類日本」 打者看「雙林」、牛棚好手多

相關新聞

回不去了！明年日本團費預估這時飆漲 南韓團恐也漲3成

旅遊市場方興未艾，各種銷售訊息常讓消費者眼花撩亂，中華民國旅行業品質保障協會公布明年首季旅行團參考價格，預估明年首季出國...

迎戰雙11！momo購物網攜手4大超商祭「滿額免運」應援　加碼送近10萬份限定美食

雙11檔期即將進入最高峰，momo購物網攜手麥當勞、COLD STONE酷聖石冰淇淋、頂呱呱等知名餐飲品牌，祭出2024...

限時3天！萊爾富APP「整買零取」推「雙11來加1」活動　指定咖啡、鮮食限量特惠最低買1送1起

雙11購物節是兵家必爭的年度大檔之一，萊爾富搶攻雙11購物節商機，11月10日至11月12日於線上Hi-Life VIP...

麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy：釀酒師一如時空旅行者

麥卡倫200週年特展明天開展，首席釀酒師Euan Kennedy為此首度專程來台，為經典揭幕。他感性的說，「釀酒師就像一...

每一口都驚豔！全台和牛控必訪頂級鐵板燒Top 7 味蕾到視覺都是奢華享受

愛吃和牛的你絕不能錯過！從頂級日本A5到澳洲M8+，每一口都沉浸在濃郁肉香中，搭配主廚精湛手藝，享受視覺與味覺的雙重饗宴。

亞太首間香奈兒珠寶鐘表旗艦店開幕 昆凌、桂綸鎂跑趴

香奈兒於台北101開設首間腕表暨高級珠寶獨立旗艦店，是亞太區首間、也是全球第五間。店舖空間由與品牌長期合作的知名建築師P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。