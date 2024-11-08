回不去了！明年日本團費預估這時飆漲 南韓團恐也漲3成

旅遊市場方興未艾，各種銷售訊息常讓消費者眼花撩亂，中華民國旅行業品質保障協會公布明年首季旅行團參考價格，預估明年首季出國旅遊還是高速成長，其中，建議民眾把握明年3月中前赴日，團費可望較今年同期下降5至10%，第2季起受櫻花季、大阪萬國博覽會等因素，團費很難再比今年低；韓國則因滑雪季、機票成本，恐較今年第4季漲3成。

東北亞日本線委員黃清凉指出，近期日幣匯率下跌，建議民眾可提前報名明年3月中前的團體旅遊，團費可望較今年同期下降5至10%，像是九州5日團平均落在3萬至4萬2千元、京阪神5天約3萬5千元至4萬8千元。

黃清凉表示，根據日本觀光統計，疫情前2019年有3188萬人次入境日本，今年截至目前已有2872萬人次，平均每季約1千萬人次，且逐年攀高，預計6年後達6000萬人次。隨著3月20日進入櫻花季，加上日本政局影響匯率走勢、相關旅遊成本大漲、大阪萬國博覽會影響、開放大陸免簽、日本國旅興盛等因素，明年櫻花季旅費恐較今年上漲5至10%，預估團費從第2季起就很難再比今年低。

東北亞韓國線委員林岳雨表示，國籍航空飛往首爾因散客機票需求大，壓縮團體機位，另外，廉航機位需求只限固定機位，超過規範外的票價漲幅大，平均上漲1千至2千元。明年首季進入韓國滑雪季，機票及其他成本增加，恐較今年同期上漲12%，較今年第4季上漲30%，像是首爾4至7天一般時間約1萬9800元至2萬9800元。

東南亞線委員賴澄宇表示，泰國持續給予台灣民眾持護照旅遊免簽證，並加速通關流程，今年前往泰國的台灣旅客有望突破100萬人次。明年首季整體東南亞仍有缺工及元件調漲問題，但除了新加坡受環球影城帶動團費漲幅約3%，其餘國家除連續假期外，無明顯漲幅。

美加線委員劉奕樑則說，隨著航班量能逐漸充足，目前每周有145航班往返台美，加上今年西雅圖航線助攻，讓連2年大漲的美國團費可望趨緩。明年第1季除了傳統春節長天數假期有明顯漲幅，團費大致平穩。

歐洲線委員郭韶杰也說，明年首季天氣轉涼，歐洲旅遊熱度退卻，但由於通膨仍存，普遍歐洲線團費還是持平，業者推出特價促銷空間不大。明年首季與今年同期相比漲幅約8%，主因機票、飯店、餐廳及匯率影響，但與今年第4季相比，約下跌10%，像是奧捷10至12天約7萬2900元至10萬9900元。

另外，中亞非及紐澳線受國際油價、航空業調漲，漲幅分別為5至12%及6%。中南半島線的部分，富國島因機票調降及競爭因素，較今年同期下降15至20%，中越則略降5%。

國旅線委員劉志強則說，今年東西部旅遊狀態差異大，明年首季預估還是集中在西半部，因天災跟出國旅遊效應，團費可能持平，但受春節假期影響，假期間還是可能較今年第4季上漲15%。