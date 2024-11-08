麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy：釀酒師一如時空旅行者

麥卡倫200週年特展明天開展，首席釀酒師Euan Kennedy為此首度專程來台，為經典揭幕。他感性的說，「釀酒師就像一位時空旅行者，享用前人的佳釀再創新，也要留下珍貴的酒液資源，這是釀酒師肩上的責任，也是過去、現在與未來的連結」。

特展亮點之一、麥卡倫史上年份最高的酒款，特別致敬200週年的「TIME：SPACE時空旅行」。外圈選以最古老、1940年的酒藏，中間可拆卸的圓瓶、則是來自2018新酒廠落成第一年的酒款，外圈代表過去、內圈象徵與未來的連結，兩圓合一，「就像釀酒師仰賴前人的資源，也在為未來創造傳承」，寓意深遠。

200週年「時空旅行—大師工藝」即出自Euan Kennedy，在不同的桶藏中，選出14種最高品質的橡木桶，致敬前人的努力，並以百年釀酒工藝，創造出獨特、繁複又經典的風味。「從紅橡木雪莉桶特有的椰棗等果乾氣息，後引出蜂蜜、牛奶、巧克力的香氣，接著是美國白橡木波本的芒果乾風味，二次桶的平衡、綿延的尾韻，足以代表麥卡倫200年」。

聊到釀酒師的年輕歲月，Euan笑說，朋友的爸爸請他喝人生第一杯麥卡倫，當下就愛上了，自此期盼成為其中的一員。之後在其他酒廠各部門工作，了解所有流程後，得知麥卡倫釀酒師開出職缺，「就像天意一般」。Euan說，「進入麥卡倫，一天比一天更喜歡也更享受這份工作。」他不斷提醒自己，明天要比今天更好，如同創作時空旅行系列之後，他已看向下一個課題。

「我很開心，可以在麥卡倫的風味譜上，有不同的貢獻。」

問及大師有無私心喜愛的酒款。Euan想了一下，「這是個很難的問題，畢竟麥卡倫有多元又豐富的選擇」。但他還是很真誠的給了回答：首先要知道飲酒的時機、還有跟誰一起品酩，「如果在旅行中，我會選擇免稅專賣的臻彩系列12年，非常適合調酒。如果與朋友小酌，推薦經典雪莉桶18年。若是人生的重要時刻，那當然是時空旅行—大師工藝系列，或者麥卡倫其他高年份酒款」。

首次來台，就驚豔於台灣團隊的創意與完成度，包括200週年特展，以及與主廚、調酒師們合作的各種餐酒配搭，「完成度高，團隊共鳴的結果極其精彩」。對於喜愛各種自由創作、探索不同可能的他來說，「這是我可學習之處」。

抵台多日，一直忙於特展，僅能淺嘗台灣料理，「同事帶我吃了水餃、泡椒皮蛋、海膽燉飯、擔擔麵等各種在地食物，我很驚訝，在一個餐廳，居然可以吃到不同的文化與烹飪方式，感受不同的味蕾刺激」。

另一個驚艷，則是飛機抵台在空中盤旋的時刻。「我看到山脈、城市與海岸線，景色近似蘇格蘭，也像山脈間、斯佩河蜿蜒流過的麥卡倫酒廠。人們會在不同的地域，尋找不同的食材、創造新風味。我似乎有了些新想法」。

麥卡倫200週年，「我感念身在其中，也展望接下來的200年，如何讓麥卡倫一直是麥卡倫，除了永遠經典，也要想出新的創意」。大師看展，致敬過去，也看向未來。

《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》 時間：11/9~12/1 地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館 導覽：即日起開放週末導覽預約 官網

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