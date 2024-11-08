亞太首間香奈兒珠寶鐘表旗艦店開幕 昆凌、桂綸鎂跑趴

香奈兒於台北101開設首間腕表暨高級珠寶獨立旗艦店，是亞太區首間、也是全球第五間。店舖空間由與品牌長期合作的知名建築師Peter Marino操刀設計，以香奈兒女士於巴黎康朋街的寓所為靈感打造。歡慶開幕，品牌於11月7日晚間於富邦美術館附屬商業空間（Fubon Art Pavilion）舉辦開幕酒會，品牌大使桂綸鎂、許瑋甯、昆凌、品牌好友陳柏霖、9m88等都共襄盛舉。

●桂綸鎂、許瑋甯驚艷 所見一切都是藝術品的旗艦店

「踏進亞太區第一間珠寶腕表旗艦店就讓我想起巴黎康朋街31號香奈兒公寓，裡面結合了許多東西方的元素，融合現代與古典風格，讓人想多駐足停留，」桂綸鎂說，她非常喜歡裡面巴黎知名金匠工坊Goossens量身打造的水晶燈具，以及頂級珠寶暨VIP沙龍包廂空間裡兩種風格鏡子的對照，一個是裝飾白水晶與波西米亞水晶的鑿刻青銅骨董鏡，一個則是當代藝術家英國藝術家Barnaby Bradford裝飾金色陶瓷花朵的鏡子。

許瑋甯認為每一區的空間都別具特色，不容錯過，尤其每一個牆面，不僅裝飾了不同質料質地的金色和屏風式的摺疊式壁面，「舉目所及都是香奈兒寓所風格的骨董收藏與藝術，」其中她最喜歡的是出自法國攝政時期的骨董桌、大量各種不同風格的鏡子、以及在高級製表沙龍展櫃上錯落擺放的東周小型中國青銅鐘、古希臘賽普勒斯陶罐和各種不同的骨董人像頭雕，將跨越不同時空的作品融入整體的品味氛圍。

由黑、金、米色組成主視覺的旗艦店，內部採用回字形的動線，跨越高級珠寶、高級鐘表、高級製表、與頂級珠寶VIP空間等四個不同的主題展區，不過所有商品的展示方式，仍以香奈兒女士最喜愛的自由混搭形式，讓所有人在鑑賞的時候就能輕鬆地從中擷取穿搭配戴的靈感。包括桌面看似隨性擺放的裝飾品，也都是設計師與品牌一起針對該店精挑細選的藝術品與骨董，共40餘件，古今交錯中西合璧的風格精準捕捉到巴黎康朋街31號香奈兒寓所的精髓，加上品牌專屬調香師專為此空間調製的香氛，可以說是相當完整的沈浸式感受。

●經典55.55項鍊限定展出 經典設計百搭迷人

為歡慶開幕，店內特別展出品牌於2021年時為紀念N°5香水一百週年，而特別打造的N°5頂級珠寶系列代表之作《55.55項鍊》；如今該項鍊為品牌文化資產部門之典藏。同時品牌也特地專為台北101旗艦店推出一款Mademoiselle J12 La Pausa限定腕表，白色霧面陶瓷搭配表圈鑲嵌長階梯形切割粉紅剛玉，圍繞著表盤上Q版的香奈兒女士圖案，限量18枚。品牌也為開幕特定呈獻兩枚千萬等級的Legendary Lion頂級珠寶戒指，高貴優雅的獅子，正是香奈兒女士所隸屬的星座象徵，也是香奈兒寓所空間中重要的擺飾意象。

出席開幕活動的一眾品牌大使與好友也分享了他們最喜愛的設計。和香奈兒女士同為獅子座的許瑋甯就對獅子系列情有獨鍾，對她來說是幸運的象徵；設計優雅又具中性魅力的青金石獅子戒指，也成為陳柏霖在逛店後最念念不忘的一件珠寶。獅子所散發的堅定女性內在力量，也深深觸動桂綸鎂，不過她最愛的仍然是香奈兒女士1932年親自創作鑽石珠寶時所發想的彗星系列，所蘊含的無限可能與想像對她來說格外有意義。

昆凌最經常配戴的香奈兒腕表也是香奈兒所推出的第一款腕表Première，非常具有辨識度的黑金配色，也是許瑋甯大力推薦可入手的第一款香奈兒腕表作品。所有珠寶作品中，昆凌最喜歡Coco Crush，不論日常配戴或是想要盛裝亮相時都能輕易混搭堆疊，這次專為旗艦店開幕而獨家搶先開賣的2025年Coco Crush系列新作，更是在她逛店時最想帶回家的新品。