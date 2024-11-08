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亞太首間香奈兒珠寶鐘表旗艦店開幕 昆凌、桂綸鎂跑趴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
金色屏幕讓人想起香奈兒女士寓所中的屏風。圖／香奈兒提供
金色屏幕讓人想起香奈兒女士寓所中的屏風。圖／香奈兒提供

香奈兒於台北101開設首間腕表暨高級珠寶獨立旗艦店，是亞太區首間、也是全球第五間。店舖空間由與品牌長期合作的知名建築師Peter Marino操刀設計，以香奈兒女士於巴黎康朋街的寓所為靈感打造。歡慶開幕，品牌於11月7日晚間於富邦美術館附屬商業空間（Fubon Art Pavilion）舉辦開幕酒會，品牌大使桂綸鎂、許瑋甯、昆凌、品牌好友陳柏霖、9m88等都共襄盛舉。

●桂綸鎂、許瑋甯驚艷 所見一切都是藝術品的旗艦店

「踏進亞太區第一間珠寶腕表旗艦店就讓我想起巴黎康朋街31號香奈兒公寓，裡面結合了許多東西方的元素，融合現代與古典風格，讓人想多駐足停留，」桂綸鎂說，她非常喜歡裡面巴黎知名金匠工坊Goossens量身打造的水晶燈具，以及頂級珠寶暨VIP沙龍包廂空間裡兩種風格鏡子的對照，一個是裝飾白水晶與波西米亞水晶的鑿刻青銅骨董鏡，一個則是當代藝術家英國藝術家Barnaby Bradford裝飾金色陶瓷花朵的鏡子。

許瑋甯認為每一區的空間都別具特色，不容錯過，尤其每一個牆面，不僅裝飾了不同質料質地的金色和屏風式的摺疊式壁面，「舉目所及都是香奈兒寓所風格的骨董收藏與藝術，」其中她最喜歡的是出自法國攝政時期的骨董桌、大量各種不同風格的鏡子、以及在高級製表沙龍展櫃上錯落擺放的東周小型中國青銅鐘、古希臘賽普勒斯陶罐和各種不同的骨董人像頭雕，將跨越不同時空的作品融入整體的品味氛圍。

由黑、金、米色組成主視覺的旗艦店，內部採用回字形的動線，跨越高級珠寶、高級鐘表、高級製表、與頂級珠寶VIP空間等四個不同的主題展區，不過所有商品的展示方式，仍以香奈兒女士最喜愛的自由混搭形式，讓所有人在鑑賞的時候就能輕鬆地從中擷取穿搭配戴的靈感。包括桌面看似隨性擺放的裝飾品，也都是設計師與品牌一起針對該店精挑細選的藝術品與骨董，共40餘件，古今交錯中西合璧的風格精準捕捉到巴黎康朋街31號香奈兒寓所的精髓，加上品牌專屬調香師專為此空間調製的香氛，可以說是相當完整的沈浸式感受。

●經典55.55項鍊限定展出 經典設計百搭迷人

為歡慶開幕，店內特別展出品牌於2021年時為紀念N°5香水一百週年，而特別打造的N°5頂級珠寶系列代表之作《55.55項鍊》；如今該項鍊為品牌文化資產部門之典藏。同時品牌也特地專為台北101旗艦店推出一款Mademoiselle J12 La Pausa限定腕表，白色霧面陶瓷搭配表圈鑲嵌長階梯形切割粉紅剛玉，圍繞著表盤上Q版的香奈兒女士圖案，限量18枚。品牌也為開幕特定呈獻兩枚千萬等級的Legendary Lion頂級珠寶戒指，高貴優雅的獅子，正是香奈兒女士所隸屬的星座象徵，也是香奈兒寓所空間中重要的擺飾意象。

出席開幕活動的一眾品牌大使與好友也分享了他們最喜愛的設計。和香奈兒女士同為獅子座的許瑋甯就對獅子系列情有獨鍾，對她來說是幸運的象徵；設計優雅又具中性魅力的青金石獅子戒指，也成為陳柏霖在逛店後最念念不忘的一件珠寶。獅子所散發的堅定女性內在力量，也深深觸動桂綸鎂，不過她最愛的仍然是香奈兒女士1932年親自創作鑽石珠寶時所發想的彗星系列，所蘊含的無限可能與想像對她來說格外有意義。

昆凌最經常配戴的香奈兒腕表也是香奈兒所推出的第一款腕表Première，非常具有辨識度的黑金配色，也是許瑋甯大力推薦可入手的第一款香奈兒腕表作品。所有珠寶作品中，昆凌最喜歡Coco Crush，不論日常配戴或是想要盛裝亮相時都能輕易混搭堆疊，這次專為旗艦店開幕而獨家搶先開賣的2025年Coco Crush系列新作，更是在她逛店時最想帶回家的新品。

品牌大使昆凌出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
品牌大使昆凌出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
彭千祐出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
彭千祐出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
開幕獨家商品Mademoiselle J12粉紅藍寶石腕表，592萬4,000元，限量發行18枚。圖／香奈兒提供
開幕獨家商品Mademoiselle J12粉紅藍寶石腕表，592萬4,000元，限量發行18枚。圖／香奈兒提供
頂級珠寶暨專供私人貴賓預約使用的沙龍包廂。圖／香奈兒提供
頂級珠寶暨專供私人貴賓預約使用的沙龍包廂。圖／香奈兒提供
9m88出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
9m88出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
李沐出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
李沐出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
由巴黎知名金匠工坊Goossens量身打造的鑽石造型水晶吊燈與高級珠寶相輝映。圖／香奈兒提供
由巴黎知名金匠工坊Goossens量身打造的鑽石造型水晶吊燈與高級珠寶相輝映。圖／香奈兒提供
品牌大使桂綸鎂出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
品牌大使桂綸鎂出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
高級製表沙龍。圖／香奈兒提供
高級製表沙龍。圖／香奈兒提供
香奈兒首間腕表暨高級珠寶旗艦店內部裝潢呼應康朋街31號寓所的精髓。圖／香奈兒提供
香奈兒首間腕表暨高級珠寶旗艦店內部裝潢呼應康朋街31號寓所的精髓。圖／香奈兒提供
陳柏霖出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
陳柏霖出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
腕表與高級珠寶沙龍展示高級珠寶、頂級珠寶、腕表及高級製表系列作品。圖／香奈兒提供
腕表與高級珠寶沙龍展示高級珠寶、頂級珠寶、腕表及高級製表系列作品。圖／香奈兒提供
歡慶開幕，香奈兒品牌典藏的55.55項鍊特地來台展出。圖／香奈兒提供
歡慶開幕，香奈兒品牌典藏的55.55項鍊特地來台展出。圖／香奈兒提供
OZ出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
OZ出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
謝盈萱出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
謝盈萱出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
開幕獨家商品LEGENDARY LION戒指，18K白金鑲嵌鑽石和一顆1.72克拉彩橘黃色梨形切割鑽石（獨一無二寶石顏色），3,741萬2,000元。圖／香奈兒提供
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VIP包廂的水晶鹿雕塑品，讓人想起香奈兒女士當年在寓所內收藏一對鹿雕像。圖／香奈兒提供
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開幕獨家商品LEGENDARY LION戒指，18K白金鑲嵌鑽石和一顆4.02克拉枕形切割紅寶石（獨一無二寶石顏色），1,667萬9,000元。圖／香奈兒提供
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宋柏緯出席香奈兒腕表暨高級珠寶獨立旗艦店開幕酒會。記者孫曼／攝影
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