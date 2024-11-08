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連2天買1送1！南韓炸雞「BHC」正式登台 李雅英也來吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
醬王炸雞，每份249元起。記者陳睿中／攝影
醬王炸雞，每份249元起。記者陳睿中／攝影

來自韓國的連鎖炸雞「BHC炸雞」繼11月2日開始試營運後，即將於11月11日正式在台北大巨蛋遠東Garden City開幕。店內除了招牌的星星炸雞、醬王炸雞等品項之外，還提供多種副餐，並針對台灣市場調整雞肉部位。為慶祝新店開幕，特別推出限時限量「炸雞買1送1」優惠，消費滿額並贈送開幕紀念袋。

「BHC炸雞」為韓國知名連鎖炸雞品牌，過去更因在韓劇「來自星星的你」中曝光，成為無數韓流迷心中的經典。此次BHC炸雞由橘焱胡同集團引進，於台北大巨蛋遠東Garden City開設全台首間門市，也是BHC炸雞第7個海外據點。門市採用海外店型設計，採用明亮休閒的用餐環境，並針對大巨蛋觀眾需求，設置易於外帶的收銀櫃檯，並以吉祥誤BBURING與棒球元素進行點綴。

餐點部份，店內供應6種口味的韓式炸雞，還有點心、韓食小吃。其中韓式炸雞使用大成冷藏雞肉，，並依據不同口味搭配不同麵衣，再以韓國原裝進口的葵花籽油，以兩段式油炸工序現點現炸。為考量台灣消費者喜好，台灣店也不同於韓國使用「全雞」，而是供應大棒腿、小棒腿、二節翅與去骨腿塊4種部位，民眾可依喜好選擇腿翅組合或去骨腿塊組合，並提供M、L或XL COMBO等3種份量組合，方便個人獨享或是多人分食。

因韓劇而聲名大噪的「星星炸雞」，將炸雞以起司、大蒜、洋蔥巴西里調味，有著酸甜鹹香的滋味，搭配「起司優格醬」風味更加立體，每份249元起。「醬王炸雞」則是將炸雞裹上特製醬汁，有著醬油的鹹香與辛香料的層次感，每份249元起。至於「金王炸雞」則是在炸雞外層裹上蜂蜜與特製大蒜醬，散發濃郁蜜香與蒜香，每份249元起。除此之外，另還有「復古炸雞」、「火辣復古炸雞」、「洋釀炸雞」等口味選擇，每份199元起。

除了炸雞外，「星星起司球」是將招牌起司球搭配獨家星星風味粉，有著鮮明的起司香氣，每份239元，還有「星星雞皮」、「星星炸薯條」、「炸薯條」等品項。韓食小吃則提供有「辣炒年糕」、「松露起司炸醬麵」、「粉紅醬炒拉麵年糕」、「豬肉豆腐鍋」等不同餐點，增添餐桌的豐富性。

為迎接新店開幕，BHC炸雞特別於11月8日邀請韓國人氣啦啦隊李雅英至現場與粉絲互動。11月11日至11月18日，凡加入官方會員，即可利用點數預測賽事結果，有機會獲得餐點優惠券、住宿優惠券等獎品。11月11日至11月12日，每日前50組顧客，可享「炸雞買1送1」優惠，單筆消費滿800元，則可獲贈開幕紀念袋。針對12強棒球賽，還會推出「棒球迷個人套餐」，持賽事門票者可享專屬優惠。

【BHC炸雞 台北大巨蛋店】

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號B2

店內同步提供「星星起司球」、「星星雞皮」等點心。記者陳睿中／攝影
店內同步提供「星星起司球」、「星星雞皮」等點心。記者陳睿中／攝影
洋釀炸雞，每份249元起。記者陳睿中／攝影
洋釀炸雞，每份249元起。記者陳睿中／攝影
明星產品「星星炸雞」，可搭配起司優格醬品嚐。記者陳睿中／攝影
明星產品「星星炸雞」，可搭配起司優格醬品嚐。記者陳睿中／攝影
李雅英擔任BHC炸雞開幕嘉賓。記者陳睿中／攝影
李雅英擔任BHC炸雞開幕嘉賓。記者陳睿中／攝影
復古炸雞，每份199元起。記者陳睿中／攝影
復古炸雞，每份199元起。記者陳睿中／攝影
金王炸雞，每份249元起。記者陳睿中／攝影
金王炸雞，每份249元起。記者陳睿中／攝影

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