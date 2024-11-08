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全新注墨機制好方便！MONTBLANC大師傑作套組紀念百年

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大師傑作系列Traveller套組將包含鋼筆、筆套、注墨器與兩組墨水，全球限量1,924套，訂價16萬8,800元。圖／萬寶龍提供
大師傑作系列Traveller套組將包含鋼筆、筆套、注墨器與兩組墨水，全球限量1,924套，訂價16萬8,800元。圖／萬寶龍提供

鋼筆的書寫觸感，書寫時大腦思路與手指的交互運作，都是數位記錄難以取代的體驗。萬寶龍（Montblanc）的大師傑作系列今年恰逢100周年，除先前已推出限量紀念筆具、皮件，萬寶龍近日在發表了全新大師傑作系列Traveller套組並搭配全新注墨機制，帶來更佳的整體書寫感受。

除了拋棄式的墨水管外，由筆尖前端汲取墨水的活塞注墨器是過去數十年來的主流。在經歷五年研發後，萬寶龍開發出了Traveller機制、以筆具的末端將墨水引入雙儲墨槽，因而提升墨水容量與汲取效率，只需輕按即可透過筆身輕鬆完成注墨。

本次新發表的大師傑作系列Traveller限量款1924套組，將維持149筆款的珊瑚色珍貴樹脂與經典鍍金鑲飾。筆蓋頂部的六角白星除了是品牌視覺DNA、也帶人聯想到瑞士的白朗峰山脈。Au 750純金筆尖鐫刻有1924與2024兩個年份、再於下方飾有數字「100」，正式紀念大師傑作系列自1924至2024的百年紀念時刻。

限量套組將包含一只大師傑作系列Traveller限量款1924鋼筆、墨水轉接器和筆尾錐形轉接器、清潔工具，兩瓶各為黑與藍色的50ml墨水，以及參考品牌早期皮件設計輪廓的黑色皮革筆套；全新大師傑作系列Traveller套組全球限量1924組，訂價16萬8,800元，可洽全台萬寶龍專賣店。

萬寶龍全新的Traveller注墨機制，提升墨水容量之外、也提升了注墨效率。圖／萬寶龍提供
萬寶龍全新的Traveller注墨機制，提升墨水容量之外、也提升了注墨效率。圖／萬寶龍提供
珊瑚色珍貴樹脂與經典鍍金鑲飾的新款Traveller限量149鋼筆，是早期萬寶龍鋼筆的配色之一。圖／萬寶龍提供
珊瑚色珍貴樹脂與經典鍍金鑲飾的新款Traveller限量149鋼筆，是早期萬寶龍鋼筆的配色之一。圖／萬寶龍提供
特製的黑色筆盒上蓋內側並有白朗峰剪影，呼應品牌風格核心。圖／萬寶龍提供
特製的黑色筆盒上蓋內側並有白朗峰剪影，呼應品牌風格核心。圖／萬寶龍提供

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