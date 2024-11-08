揭開吉卜力誕生的秘密《Animage雜誌和吉卜力展》11月14日開賣

自2021年開始在日本巡迴、由吉卜力工作室與三鷹之森吉卜力美術館擔任企劃協力的《Animage雜誌和吉卜力展》，將於2025年1月8日在華山1914文創園區東2C、D棟盛大展出，邀請台灣觀眾一同揭開吉卜力工作室誕生的秘密！展覽以德間書店出版的《Animage》雜誌為媒介，重溫風靡全日本的電視動畫：《宇宙戰艦大和號》、《機動戰士鋼彈》、《魔法小天使》等，再次走入日本動畫黃金時代，並帶領觀眾重返「動畫」尚未普及的年代，見證動畫大師高畑勲與宮﨑駿的相遇時刻，透過豐富的雜誌篇幅、珍貴的手稿畫與立體模型 ，深入了解《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》與《魔女宅急便》等經典作品躍上大銀幕的製作歷程。

台灣作為海外移展的第一站，特別打造全球首度公開的「大型拍照場景」，讓觀眾和王蟲、龍貓、吉吉一起成為雜誌封面主角！展覽商店也將推出獨家紀念商品！《Animage雜誌和吉卜力展》預售票將於11月14日中午十二時於udn售票網（ https://pse.is/6l3lze ）、ibon售票系統搶先開賣，預售限時優惠390元，ibon獨家限量贈送展覽限定明信片，喜愛吉卜力和日本動畫的粉絲，千萬別錯過！

透過《Animage》雜誌豐富篇幅，揭開吉卜力工作室誕生的秘密，重返鈴木敏夫發掘兩位動畫大師高畑勲和宮﨑駿的時刻。圖／聯合數位文創提供

《風之谷》登上大銀幕的故事 揭開吉卜力工作室誕生的秘密

曾擔綱《天空之城》、《神隱少女》、《蒼鷺與少年》等大部分吉卜力動畫製作人、作為吉卜力工作室作品關鍵幕後推手的鈴木敏夫曾說道：「如果沒有這個特輯的話，現在的吉卜力就不存在了！」本次展覽以《Animage》1981年8月號〈宮﨑駿 冒險與浪漫的世界〉特輯，揭開關於吉卜力工作室誕生的故事，以及鈴木敏夫發掘高畑勲和宮﨑駿的關鍵時刻，並從宮﨑駿作品走入其精彩的製作生涯，回顧他首次擔綱電視動畫與電影導演的經歷。展出內容聚焦在《風之谷》從漫畫連載到登上大銀幕的精彩歷程，如何從原創漫畫、電影企劃、試播短片，發展到最終長達117分鐘的動畫長片，細數監製高畑勲、導演宮﨑駿、時任《Animage》主編的鈴木敏夫攜手共創的幕後故事，更多關於吉卜力緣起的秘密，等著台灣觀眾到展覽現場去挖掘！

完整展出《風之谷》從漫畫連載到登上大銀幕的製作歷程，還可在展場中近距離觀賞人氣角色「娜烏西卡」在腐海中的經典裝束。圖／聯合數位文創提供

重溫宮﨑駿1980年代經典大作 豐富手稿、立體模型來台展出

展覽將一次展出鈴木敏夫擔任《Animage雜誌》總編輯時期的雜誌篇幅、手稿畫、角色場景設定資料、立體模型，包含《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》與《魔女宅急便》等經典作品，展現幕後工作者將奇幻電影設定，付諸實現的精彩歷程。台灣觀眾不僅有機會看到首次在台亮相、在全球擁有極高人氣的《風之谷》主角「娜烏西卡」腐海經典裝束，還有巨神兵造型真實再現，透過多樣化的展品，完整呈現粉絲們對於動畫世界的想像。另外，還可以近距離欣賞由宮﨑駿親自設計，長達2公尺、做工精緻的飛行船立體模型。

完整展出《風之谷》從漫畫連載到登上大銀幕的製作歷程，還可在展場中近距離觀賞人氣角色「娜烏西卡」在腐海中的經典裝束。圖／聯合數位文創提供

不只催生吉卜力工作室 《Animage》雜誌推動日本動畫熱潮

1978年創刊的《Animage》，是日本第一本正式發行的商業動漫雜誌，從「動漫」一詞僅流行於御宅族次文化圈的年代，至今已超過45年歷史，作為動漫雜誌界的先驅，致力於深入介紹作品的幕後創作故事和業界動態。不僅催生了吉卜力工作室，《Animage》一直扮演粉絲和創作者之間的重要橋樑，不但為日本動漫發展留下了豐厚且寶貴的紀錄，更透過特輯和專題企劃、附錄編纂和廣告設計推展，舉辦眾多實體活動，提供創作者與粉絲互動的機會，成功帶動日本動畫熱潮走向空前的盛況。

展覽依時序從創刊號起，透過大量雜誌篇幅回顧曾全力支持的熱門電視動畫，包括對後世動漫創作影響甚鉅的「巨型機器人」與「魔法少女」主題作品，如《宇宙戰艦大和號》、《機動戰士鋼彈》和《魔法小天使》等，展出手稿、插畫、宣傳海報，還有微縮的模型擬真場景，讓觀眾細細感受至今仍影響著我們的動畫熱潮！

回顧《Animage》雜誌對於電視動畫《機動戰士鋼彈》的全面支持，展出大量特輯篇幅與經典鋼彈模型的微縮擬真場景。圖／聯合數位文創提供

全球首度公開 讓人成為雜誌封面主角的大型拍照場景

《Animage雜誌和吉卜力展》為首度海外巡迴規劃全新展區，打造全球首次展出的大型拍照場景，為完美呈現吉卜力經典動畫雜誌封面無可取代的獨特氛圍，曾多次參與吉卜力工作室相關展覽製作的專業職人團隊將專程來到台灣，參與展區設計施作。本區將以龍貓巴士穿過雜誌的封面作為起點，象徵吉卜力誕生與《Animage》密不可分的關連，並打造《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》和《魔女宅急便》等動畫為主題的雜誌封面場景，讓粉絲和王蟲、龍貓、吉吉一起成為主角。台灣站大型拍照場景，全球首度公開，海內外吉卜力粉絲絕對不容錯過！

以龍貓巴士穿過《Animage》雜誌的封面作為全新展區起點，多部經典動畫特輯封面拍照場景，將於台灣站首度公開。圖／聯合數位文創提供

預售票11月14日限時優惠開跑 展覽限定周邊商品來台倒數

《Animage雜誌和吉卜力展》預售票將於11月14日中午在udn售票網、ibon售票系統搶先開賣，限時優惠價390元（原價490元），ibon獨家限量贈送展覽限定明信片！粉絲必收的雙人紀念實體套票、個人語音導覽套票也將於11月22日在各大售票通路啟售，本次特別推出「一大一小」親子票，期盼家長透過展覽，把日本經典動畫帶給他們的啟發與感動，一點一滴傳承給下一代。粉絲們引頸期盼的展場限定周邊商品即將來台，除了在日本巡迴時各站瘋搶的限量王蟲絨毛玩偶，台灣站也將推出獨家展覽限定商品，敬請各位粉絲期待、密切關注官方社群訊息！

粉絲引頸期盼的展覽限定王蟲絨毛玩偶，即將於展場紀念品商店獨家開賣，還有更多周邊商品將陸續公布。圖／聯合數位文創提供

《Animage雜誌和吉卜力展》展覽資訊

展出期間：2025年1月8日至4月6日（1月28日除夕休館）

開放時間：10:00-18:00（17:30停止售票入場）

展出地點：華山1914文創園區 東2C、D棟（台北市中正區八德路一段1號）

售票連結： https://pse.is/6l3lze

官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/Animage_Ghibli

官方社群：Facebook、Instagram

主辦單位：聯合數位文創

企劃協力：吉卜力工作室、三鷹之森吉卜力美術館

企劃製作：Neutral Corporation

協力單位：徳間書店、Maxell, Ltd.、ATAC