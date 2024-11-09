自然人文一次滿足！盤點8大歐洲熱門旅遊國家



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「歐洲旅遊國家」話題的網路聲量表現，帶您了解八大熱門歐洲旅遊國家。

歐洲匯聚了多元的文化與地貌，從壯闊的自然景觀到富含歷史藝術氣息的城市，吸引了無數來自各地的民眾前往遊覽探索。本次我們便針對網友推薦及嚮往前往的歐洲國家進行調查，一起來看看有哪些旅遊熱點吧！

「義大利」文化遺址超壯觀 「法國」南北氛圍步調大不同

▲ 網友熱議TOP8歐洲旅遊國家 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「歐洲旅遊國家」的討論，可以發現「義大利」最受熱議。位於南歐的義大利，以豐富的世界文化遺產與人文景點聞名，羅馬、米蘭、佛羅倫斯與威尼斯等皆是當地熱門旅遊城市，便有網友分享義大利遊記，提到實際走訪羅馬競技場時「完全體會到什麼叫做建築之美」；到米蘭時則必訪「米蘭大教堂」，認為其「壯麗程度超乎想像」；漫步在水都威尼斯，「隨便走在路上的景色都像一幅畫，就算迷路了也別有一番風情」，形容整趟義大利之旅宛若「一場時光的漫遊」。更有網友補充，「義大利行程真的是少數能同時有歷史古蹟、聯合國遺產、美術館、博物館、購物、美食的地方」，也因此成為不少新婚夫妻選擇度蜜月的熱門目的地。

排名第二的「法國」，在今年的巴黎奧運前後討論度大幅攀升，不少民眾藉著觀賽的機會規劃法國行。有網友便形容巴黎的整體氛圍「高傲又不失優雅」、「慵懶又浪漫的風情真的沒話說」，並讚嘆「塞納河沿岸真的很漂亮」、「巴黎鐵塔真的出現在眼前的時候有種莫名的感動」，許多名勝景點都令人印象深刻。

也有網友相當推薦前往法國南部旅遊，如普羅旺斯、馬賽等城市，充滿獨特的地中海風情，悠閒的生活步調與巴黎截然不同，漫步在街道巷弄中「處處都是驚喜」。

「瑞士」也是許多人嚮往前往的國家，擁有令人驚嘆的自然美景，其中阿爾卑斯山脈可說是登山和滑雪愛好者的天堂，冬夏兩季各具魅力。

而有「歐洲之巔」美譽的「少女峰」同樣被遊客點名為不可錯過的景點，去過的網友紛紛表示「親眼看到冰河真的震撼」、「風雪再大也抵不住少女峰的美」。此外，瑞士著名的度假小鎮「策馬特」也受到遊客喜愛，認為當地氛圍「實在太愜意舒服」，住上幾天就會深深被吸引。

除了上述提及的國家外，英國、西班牙與德國等地也是廣受網友歡迎的旅遊目的地，若你也正在規劃一趟歐洲行，不妨在行前多加參考網友們的遊記分享，相信旅程將會更加充實難忘！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中耳炎症狀」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/24~2024/10/24，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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