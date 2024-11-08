每一口都驚豔！全台和牛控必訪頂級鐵板燒Top 7 味蕾到視覺都是奢華享受

一起來場美食的極致沉浸體驗吧！

隨著人們對生活品質的重視，美食從單純味覺體驗，進化為全方位的沉浸式享受。食客們圍坐在煎台旁，近距離欣賞師傅俐落的廚藝，看著紅嫩和牛在高溫鐵板上翻滾，聽著滋滋作響的聲音，吸聞撲鼻的香氣，用全身心去深刻體會這場盛宴。

不只鐵板功夫吸引人，端出來的菜色也必須精緻呈現。許多店家鑽研菜單，推出更多樣化的和牛吃法，將味蕾享受提升至更高的境界。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出全台價位超過1,500元的和牛控必訪頂級鐵板燒Top 7，從食材嚴選到服務細節，皆精心設計，絕對讓你盡情沉醉其中、難以自拔。

No.1 阪前和牛鐵板燒

阪前和牛鐵板燒提供

王品旗下「阪前和牛鐵板燒」榮登網路話題最高的和牛鐵板燒品牌！以日本A5黑毛和牛、澳洲M8+和牛搭配當季精選食材，是老饕必訪的頂級和牛鐵板燒；當客人坐在板前，近距離感受師傅的專注與優雅，每個動作都蘊藏著職人匠心，將味覺與視覺交織成無聲的對話，帶領食客進入細膩迷人的美食世界。

他們獨創的「日澳和牛七吃」及龍蝦兩吃，是不少網友推薦必吃的餐點，「光看阪前和牛鐵板燒那一大塊鹿兒島A5和牛細緻的油脂油花，已經讓人口水直流」、「外面焦脆裡面油香四溢，肉質又很嫩，吃完直接升天！非常好吃！」、「喜歡吃和牛的人必來。服務態度良好，師傅講菜很仔細」、「酒焰龍蝦那個醬超級好吃！龍蝦吃得到鮮甜」、「這個CP值太驚人了吧！！很可以」。

美食旅遊生活YouTube頻道「壹加壹」的創作者一粒，曾在社群平台上分享用餐體驗，只見她品嚐和牛後，微微咀嚼幾秒，眼神瞬間發光，露出滿足的笑容，貼文中更大讚「對每一道食材的創意搭配感到驚豔以後，再享受料理在口中的美味爆擊，接著又有下一道」，完全掩不住內心的驚喜。

繼台北中山北店和台中文心五權西店後，10月再添兩家新開幕據點，進駐台北信義安和和桃園台茂百貨，同步推出秋季限定「金黃秋賞宴和牛套餐」，選用日本三大名蟹之一的松葉蟹，提前為11月掀起一波話題熱潮。

No.2 明水然・樂

說到鐵板燒，不少人會想到「明水然．樂」，其主打時令鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛、北海道生食級干貝等食材，以簡單的調味手法，將每道菜的風味極致呈現，靠著多樣化與高CP值成為吸睛焦點，讓你一次擁有海陸雙體驗。

招牌套餐中的「一龍三吃」常成為網友討論話題，一整尾龍蝦的精華化身為鮮嫩多汁的龍蝦肉身鐵板煎、濃郁豐滿的龍蝦膏蛋捲，還有用蝦頭熬煮的鮮香味噌湯，每一口都是滿滿的海味享受，各分店的餐點設計略有不同，讓饕客每次造訪都能充滿期待，網友表示「龍蝦三吃太讚了」、「日本A5和牛油花分佈均勻，粉嫩粉嫩好好吃」、「有龍蝦跟和牛牛排很加分」。

No.3 初魚鐵板料亭

近年來，初魚鐵板料亭人氣居高不下，成為網友熱推的鐵板燒之一。以嚴選的海鮮食材聞名，每季帶來廣島牡蠣、南非鮑魚、北海道鱈場蟹等新鮮漁獲，並以2,000元有找的價格，讓食客也能品嚐到A5和牛，與一般重口味或是醬料打底的鐵板燒不同，透過細膩的烹調與簡單調味，讓這些珍饈化作一道道令人回味無窮的美味。

餐點中的經典和牛小泡芙，深受不少網美喜愛，每日手工製作的酥脆泡芙，內餡夾著軟嫩滑順的歐姆蛋和多汁的和牛漢堡排，口感層次豐富，「泡芙漢堡也很好吃」、「那個和牛泡芙漢堡在我的限動獲到小小轟動」、「味道帶有甜味，既特別又好吃」。

No.4 魚貫鐵板燒YUGUAN

位於中山區的魚貫鐵板燒，外觀以灰色牆面和木質格柵打造出低調的日式風格，但一走進去，紅、黑、金色的華麗氛圍撲面而來，營造出一股尊貴氣息，自2022年開幕以來，這裡以精緻的料理和優質服務，成為聚餐熱點。

最大亮點莫過於和牛五吃與龍蝦兩吃，一餐就能享受澳洲龍蝦、南非活鮑魚、A5和牛等16道頂級美饌，料理上桌前，新鮮食材與佐料會一字排開，無不彰顯對品質的自信與用心，對於餐點不少網友給予正面評價，「和牛軟嫩多汁、食材豐富，吃得飽！」「松露和牛煎餃充滿湯汁，松露與和牛完美結合」、「每道都還算蠻好吃的，也很用心擺盤，讓餐點顧到了色香味」。

No.5 Le Goût 樂葵法式鐵板燒

2022年新天地餐飲集團推出Le Goût樂葵法式鐵板燒，目前已有三家分店，其名字取自法文「味道」，正如其名，這家餐廳主打單一價位的「主廚單一套餐」，將法國料理的優雅與精緻融入每道菜。

主廚在鐵板上細心烹調，龍蝦、生蠔、鮑魚、日本A5和牛等高級食材在他手中化作一場美味饗宴，再搭配經典法式醬汁，層層堆疊出豐富的風味，每一口都散發濃濃的法國情調，隨著季節更迭，餐點不斷更新，讓食客每次都能發現新的驚喜與巧思，感受視覺與味覺的雙重享受，網友回憶「食材新鮮、餐點好吃，但最讓人驚豔的是搭配的醬料」、「七分熟的和牛，外酥內嫩、入口即化」。

2024年夏季，樂葵因推出全新套餐成為焦點，主菜更是直接「升級不加價」，將原本的美國牛小排換成日本A5和牛，豪氣加碼毫不手軟，消息一出，也帶起一波高聲量。

No.6 犇

犇鐵板燒自1991年創立，名字來自創辦人巧合都屬牛，簡單一個「犇」字，卻道出對頂級牛肉的執著。餐廳巧妙融合法式與日式精髓，再加上創新的烹調手法，多年來憑著嚴選的頂級牛肉，奠定了鐵板燒界的地位。犇特別與熊本、北海道的和牛牧場合作，牛肉經低溫冷藏熟成18天，入口即化，油花分布均勻，口感極致細膩，深受饕客青睞，「和牛好吃，服務和師傅人都很親切，服務很棒！」「主廚將肉煎的恰到好處，熟度剛剛好外酥內嫩」。

日前因YouTuber露西Lucy破十萬訂閱時，假扮成犇鐵板燒的主廚整Dcard團隊成員，逗趣的整人橋段，掀起討論，「在家看笑到鄰居以為有人瘋了」、「超搞笑，樁腳的部分反而成了最大的驚喜」。

No.7 THE UKAI TAIPEI

THE UKAI TAIPEI位於微風南山46樓，是全球首家獲米其林一星認證的鐵板燒餐廳，以精緻的鐵板料理和頂級和牛為特色，搭配壯麗的台北景色，打造無與倫比的用餐體驗。作為日本UKAI集團在台的第二家店，延續品牌「款待之心」，從食材到烹調都充滿講究，主廚以鐵板現場烹調，精準掌握火候，讓日本黑毛和牛的油花均勻煎至完美，入口即化，鮮嫩無比，深受饕客喜愛，「A5黑毛和牛入口即化超鮮嫩，這是資本主意的味道啦！」「黑毛和牛沙朗超美味」。

2024年UKAI集團為慶祝60週年，推出「肉匠 in TAIWAN」饗宴，活動於7月在高雄和台北兩地舉行，由統括料理長大川陽生設計菜單，帶來田村牧場契作黑毛和牛及首次來台的「肉割烹料理」，創下聲量高峰。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月09日至2024年10月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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