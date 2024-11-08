用數據打造美食指南！口碑排行榜揭密米其林星級、日式拉麵、中西連鎖等6大熱門趨勢

大數據股份有限公司旗下全台第一數據分析平台《網路溫度計DailyView》於8日推出口碑聲量排行榜新主題：美食領域「米其林星級」、「日式拉麵」、「西式連鎖」、「東南亞連鎖」、「燒烤連鎖」及「新來台名店」等6大排行，並公佈從2024年10月2日至10月31日（共30日）的月榜排名。

「米其林星級」加持飄香 君品酒店頤宮聲量奪冠

《網路溫度計DailyView》米其林星級網路口碑排行榜

《網路溫度計DailyView》盤點2023年、2024年《台灣米其林指南》共計50家摘星餐廳，透過網路聲量、好評影響力、熱門關鍵字、情緒分布等數值看見「米其林星級」榜上每一家餐廳的網路熱度。除了網路聲量之外，口碑聲量排行榜中還包含其他參考數值，像是正負情緒分布，以及根據網路聲量和好感度加權計算、能夠反映出「好評」與「聲量影響力」的「好評影響力」數據。

「米其林星級」榜上前幾名多為較有話題性的餐廳，君品酒店頤宮接連7年都拿下米其林三星殊榮，在這次的摘星名單中備受矚目，也成為目前月榜冠軍；第二名的RAW就因為今年底即將停業而帶出許多討論及新聞報導；第3名的L'ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄則以2024台北侯布雄法式餐廳年度盛會「Robuchon Week星光週」，引發不少話題。

一蘭拉麵位居「日式拉麵」第一 秘製辣醬引兩極反應

《網路溫度計DailyView》日式拉麵網路口碑排行榜

口碑聲量排行榜「日式拉麵」主題針對提供室內用餐形式並販售日式拉麵的餐廳進行分析與排名，總計175家。目前月榜第一是進軍台灣已有７年的日本知名連鎖拉麵品牌「一蘭拉麵」，近期，日本一蘭拉麵推出秘傳辣醬「一蘭旨辛コク増し」，據說秘方僅有公司內部4人知曉，在社群上引發熱烈討論。不過，不少網友認為台灣的辣椒醬更勝一籌。

第二名則為東京拉麵之王美名的「麵屋一燈」，進軍台灣八年再度跨足信義區開設二店，除了湯頭升級也推出新品和信義店限定口味拉麵；第三名是來自日本名古屋的拉麵品牌「二層泡鷄白湯 神宮寺」，日前於高雄漢神巨蛋購物廣場4樓開設其海外直營首店。

永續愛地球 金色三麥聲量直衝「西式連鎖」月榜前三

《網路溫度計DailyView》西式連鎖網路口碑排行榜

「西式連鎖」口碑聲量排行榜收錄全台設有2間分店以上，販售西式風格菜餚如排餐、漢堡、炸雞、燉飯等主食的餐廳（除速食餐廳）。最新月榜冠軍為王品集團旗下「TASTy 西堤牛排」，透過捐血享5折、兩人同行內用2客經典套餐及萬聖節變裝送BBQ炸雞等消費者活動，提升媒體報導及社群討論度。

亞軍則是登台10周年的美國連鎖品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」，以祭出周年慶活動及攜手彩妝品牌與通路推出最美壽星組合餐，帶動話題討論；季軍是知名餐酒集團「金色三麥」，日前攜手超商業者針對雙方生產鏈中土司邊、麥芽粕等剩食餘料，聯名開發出永續啤酒與二款烘焙新品。

泰式霸榜飄香 藍象廷、瓦城搶佔「東南亞連鎖」冠亞軍

《網路溫度計DailyView》東南亞連鎖網路口碑排行榜

每日更新的「東南亞連鎖」口碑聲量排行榜聚焦於台灣設有2間以上實體店面，提供東南亞風格菜餚的餐廳。截至11月1日止，最新月榜前三名中，冠、亞軍分別以泰式料理聞名的「藍象廷 LAN XIAN TING 泰式火鍋」及「瓦城泰國料理」，季軍則由新加坡米其林一星餐廳「莆田PUTIEN」拿下。

台灣首店開幕即爆紅 鳥貴族空降「新來台名店」亞軍

《網路溫度計DailyView》新來台名店網路口碑排行榜

海外知名餐飲品牌近期接力登台，不用出國就能享受世界美食，直接幫民眾省下機票錢。「新來台名店」口碑聲量排行榜則重新聚焦近兩年內來台開店之餐飲品牌，包括國外已開業之知名餐廳，或台灣與國外餐飲集團合作另創，短期活動或快閃店之餐飲品牌不在此範圍內。

月榜第一名由韓國人氣連鎖餐廳「橋村炸雞」拿下，去年台灣首店就選在美食一級戰區的板橋車站B1，其所採用的獨家醃製醬汁皆從韓國生產直送，確保韓式炸雞原汁原味完美重現。第二名及第三名則分別為知名平價串燒「鳥貴族」及堪稱日本漢堡排天花板的「挽肉と米」。

田季發爺迎18周年 聲量齊發「燒烤連鎖」衝第一

《網路溫度計DailyView》燒烤連鎖網路口碑排行榜

「燒烤連鎖」口碑聲量排行榜也重新調整分析範圍，以台灣設有2間以上實體店面，提供消費者於室內燒烤用餐形式的各式燒烤餐廳，包含販售串燒為主的餐廳，皆作為榜單標準。月榜榜首是以主打火烤兩吃的「田季發爺」，近期慶祝18週年，除了更新夢幻海陸大餐菜單，也推出「小小兵」限量聯名周邊，引起網路熱烈討論。

第二名則是被稱為全台最強燒肉店的「屋馬燒肉」，用餐時段總是排著滿滿的人潮，至少要提前一個月才能訂到位；第三名是築間集團旗下的燒肉品牌「本格」，主打和牛吃到飽，和牛油花分布均勻，肉汁鮮甜又入口即化。

「米其林星級」口碑聲量排行榜：https://dailyview.tw/top100/topic/102

「日式拉麵」口碑聲量排行榜：https://dailyview.tw/top100/topic/89

「西式連鎖」口碑聲量排行榜：https://dailyview.tw/top100/topic/166

「東南亞連鎖」口碑聲量排行榜：https://dailyview.tw/top100/topic/167

「新來台名店」口碑聲量排行榜：https://dailyview.tw/top100/topic/6

「燒烤連鎖」口碑聲量排行榜：https://dailyview.tw/top100/topic/132

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