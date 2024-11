派對時間到！Swatch推Holiday系列新品 點燃愉悅時光

一整年的辛苦、年末時的派對與團聚最懂得。Swatch推出Holiday系列表款,透過半透明的表面設計、重回1970年代的螢光鮮色、帶有懷舊氣息的金屬質感,以15只全新設計,不到萬元的親民價格,成為年末時派對造型首選、也成為犒賞自己的輕快時髦單品。

從1990年代Chrono表款得到靈感的Swatch Neon Party to the Max腕表,十足螢光色的霓虹視覺,是以透明霧面藍色生物源材質表圈搭配霧面的橙色生物源材質片圈,加上47毫米的醒目尺寸,與其說手表、更像一只夜店、遊樂場中的風格入場配飾;Thru the Underbrush、Terracotta Tide、Audacious Acai三只表款同樣擁有47毫米大尺寸,但將面盤採取鏤空形式,因此石英機芯的零件搭配上灰綠色、淺粉色、深粉紅色的小時時標,散發愉快的色彩能量。

如果追求簡約設計,Lyrically Lavender、Duet at Dusk與Freeze Time Hazel Delight三只表款則彩曲了纖細、都會感的低飽和色彩與面盤設計語彙,亮面或是黑色PVD的38毫米精鋼表殼,雙色的面盤只有時、分兩針,以及Swatch字樣,讓生活回歸單純,或許也是年底時讓自己重新開機的另一可能。