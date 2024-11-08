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派對時間到！Swatch推Holiday系列新品 點燃愉悅時光

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch Neon Party to the max腕表，47毫米、透明霧面藍色生物源材質、石英機芯、時間顯示與計時碼表功能，5,050元。圖／Swatch提供
Swatch Neon Party to the max腕表，47毫米、透明霧面藍色生物源材質、石英機芯、時間顯示與計時碼表功能，5,050元。圖／Swatch提供

一整年的辛苦、年末時的派對與團聚最懂得。Swatch推出Holiday系列表款，透過半透明的表面設計、重回1970年代的螢光鮮色、帶有懷舊氣息的金屬質感，以15只全新設計，不到萬元的親民價格，成為年末時派對造型首選、也成為犒賞自己的輕快時髦單品。

從1990年代Chrono表款得到靈感的Swatch Neon Party to the Max腕表，十足螢光色的霓虹視覺，是以透明霧面藍色生物源材質表圈搭配霧面的橙色生物源材質片圈，加上47毫米的醒目尺寸，與其說手表、更像一只夜店、遊樂場中的風格入場配飾；Thru the Underbrush、Terracotta Tide、Audacious Acai三只表款同樣擁有47毫米大尺寸，但將面盤採取鏤空形式，因此石英機芯的零件搭配上灰綠色、淺粉色、深粉紅色的小時時標，散發愉快的色彩能量。

如果追求簡約設計，Lyrically Lavender、Duet at Dusk與Freeze Time Hazel Delight三只表款則彩曲了纖細、都會感的低飽和色彩與面盤設計語彙，亮面或是黑色PVD的38毫米精鋼表殼，雙色的面盤只有時、分兩針，以及Swatch字樣，讓生活回歸單純，或許也是年底時讓自己重新開機的另一可能。

Canyon Chaser與Dusk Thru the Leaves則聚焦在計時碼表功能，兩只表款的面盤、計時小表盤、計時秒針都採取了跳色設計，大幅提升了閱讀樂趣與便利性，一者搭配綠色橡膠表帶、一者則為棕色皮表帶，一輕快大膽、一沈穩幹練，訂價皆為6,400元、風格隨選。

Swatch Holiday系列Canyon Chaser腕表，43毫米、石英機芯、時間顯示與計時碼表功能，6,400元。圖／Swatch提供
Swatch Holiday系列Canyon Chaser腕表，43毫米、石英機芯、時間顯示與計時碼表功能，6,400元。圖／Swatch提供
Swatch推出Holiday系列表款，以不到萬元的親民價格，成為年末犒賞自己的輕快時髦單品。圖／Swatch提供
Swatch推出Holiday系列表款，以不到萬元的親民價格，成為年末犒賞自己的輕快時髦單品。圖／Swatch提供
Swatch Holiday系列Poppingly Pink腕表，43毫米、石英機芯、防水30米，6,050元。圖／Swatch提供
Swatch Holiday系列Poppingly Pink腕表，43毫米、石英機芯、防水30米，6,050元。圖／Swatch提供
Swatch推出Holiday系列表款，以不到萬元的親民價格，成為年末犒賞自己的輕快時髦單品。圖／Swatch提供
Swatch推出Holiday系列表款，以不到萬元的親民價格，成為年末犒賞自己的輕快時髦單品。圖／Swatch提供

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