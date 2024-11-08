為台灣棒球應援！萊爾富推指定商品限時優惠　最低買1送1起

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）將於台灣時間11月10日至11月24日開打，展開為期15天的精彩賽事，其中，台灣好手將於11月13日在台北大巨蛋進行B組預賽，萊爾富號召全民為台灣棒球應援，萊爾富門市自11月9日至11月24日共連續16天祭出多款指定商品享最低買1送1起。像是Hi café大杯系列冰／熱特濃美式咖啡（單杯原價55元）、冰／熱特濃拿鐵咖啡（單杯原價65元）均享同品項買1送1；樂法鋁箔包－紅茶250mL（單件原價12元）也享有買2送1的優惠，樂法日式綠茶650mL（單件原價29元）亦享第2件1元。

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