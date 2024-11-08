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為台灣棒球應援！萊爾富推指定商品限時優惠　最低買1送1起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富11月9日至11月24日於門市祭出Hi café大杯系列特濃美式咖啡與特濃拿鐵，可享冰熱任選同品項買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富11月9日至11月24日於門市祭出Hi café大杯系列特濃美式咖啡與特濃拿鐵，可享冰熱任選同品項買1送1。圖／萊爾富提供

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）將於台灣時間11月10日至11月24日開打，展開為期15天的精彩賽事，其中，台灣好手將於11月13日在台北大巨蛋進行B組預賽，萊爾富號召全民為台灣棒球應援，萊爾富門市自11月9日至11月24日共連續16天祭出多款指定商品享最低買1送1起。像是Hi café大杯系列冰／熱特濃美式咖啡（單杯原價55元）、冰／熱特濃拿鐵咖啡（單杯原價65元）均享同品項買1送1；樂法鋁箔包－紅茶250mL（單件原價12元）也享有買2送1的優惠，樂法日式綠茶650mL（單件原價29元）亦享第2件1元。

還有適合與好友一同分享，邊看球賽邊享用的經典原味熱狗／爆漿起司熱狗（單支原價35元）享任2支特價49元，現省21元；Acecook逸品杯麵（博多豚骨風味／鹽味雞湯風味／仙台辛味噌風味，單件原價39元）享任選第2件5折；究餡麵包（卡士達奶油／楓糖奶霜／紅豆奶霜／香濃可可，單件原價38元）享任選2件65元；士力架單條裝／士力架杏仁巧克力（單件原價45元）享任選第2件10元優惠；純白之華棉花糖系列（特大白棉花糖／彩色棉花糖，單件原價45元）可享優惠價39元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

萊爾富11月9日至11月24日於門市祭出樂法日式綠茶650mL享第2件1元，相當於5.2折。圖／萊爾富提供
萊爾富11月9日至11月24日於門市祭出樂法日式綠茶650mL享第2件1元，相當於5.2折。圖／萊爾富提供

咖啡 大巨蛋 棉花糖

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