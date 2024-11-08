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宏碁雙11購物節AI PC、電競新品齊發 周周抽機票、iPhone 16

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁雙11檔期購買全系列指定商品，購買上網登錄周周抽馬來西亞吉隆坡來回機票、iPhone 16 Pro。記者吳致碩／攝影
宏碁雙11檔期購買全系列指定商品，購買上網登錄周周抽馬來西亞吉隆坡來回機票、iPhone 16 Pro。記者吳致碩／攝影

迎接雙11購物節大放送，即日起至11月17日止，購買宏碁全系列包括Swift/Nitro/Predator筆電及桌機、螢幕、投影機，購買上網登錄周周抽馬來西亞吉隆坡來回機票、iPhone 16 Pro 256GB，以及AOPEN PV11a微型投影機。Acer TravelMate商務筆電、Veriton商用AIO及SpatialLabs 3D裸視系列指定機種，登錄送市價7,380元Acer墨爾本行李箱19.5吋，購買Veriton 100商用桌機指定機種登錄再加送Acer Red Thunder 16吋後背包。另有雙11推薦超值爆款，搭載RTX4050獨顯的Nitro V電競筆電，最高下殺1萬元，3萬元有找，購買登錄再送遊戲手把。

宏碁看準AI潮流，推出全新Copilot+ Swift AI PC系列，搭載3大新一代處理器，共6款新品強勢開賣，價格從23,900元～62,900元，一次獻上超過40款Acer AI PC供消費者選擇。首推搭載Snapdragon X Plus晶片平台的Swift Go 14 AI，以8核心高效能、14.5吋霧面螢幕，提供不同以往的AI使用體驗。此外，搭載AMD Ryzen AI 9 365處理器的新款Swift 14 AI，更以AMD XDNA 2架構的高達50兆次（TOPS）AI性能，以及可擴充的SSD設計，滿足對性能有更高要求的使用者，建議售價分別為Swift 14 AI （SF14-51）44,900-49,900元、Swift Go 14 AI（SFG14-01） 37,900元、Swift 14 AI（SF14-61T）49,900元。

滿足學生學習需求，10吋Iconia Tab P10平板電腦，優惠價5,611元，購買Acer Iconia P10/P11平板電腦登錄網站還可參加Predator耳機、遊戲手把、Acer 65W GaN充電頭好禮3選1；宏碁還精選2款螢幕挑戰市場最優惠，23.8吋Acer CS242Y智慧IPS螢幕，內建Web OS、具100Hz高刷新率，特價4,688元、另一款為31.5吋4K VA螢幕Acer SA322QK，具無框超薄美型外觀，對折破盤價5,999元。

宏碁更瞄準電競玩家，推出一系列遊戲筆電、桌機、電競螢幕優惠，27吋Nitro XV272K V5電競螢幕升級4K高畫質，並支援DFR高刷新率與高解析度調整功能，附遙控器可一鍵熱鍵切換，讓玩家根據不同情境需求，隨時在4K高解析度與超高刷新率之間切換。Predator Orion 7000電競桌機更搭載Intel次世代處理器，結合新一代強悍性能與AI功能重裝上陣，滿足玩家們對遊戲效能、不同的遊戲模式切換等多樣化需求。活動期間購買電競Predator筆電及桌機、螢幕享有延長1年保固服務，購買Predator指定筆電登錄再送Xbox無線控制器、Predator桌機則送市價9,900元Predator行李箱。

搶在雙11檔期，宏碁也搶先曝光首款裸視3D相機「Acer SpatialLabs Eyes 3D雙鏡頭相機」，與Acer獨家SpatialLabs裝置完美整合，能輕鬆捕捉並觀賞沉浸式3D立體影像，滿足在個人創作、專業應用和商業展示上的多樣化需求。

Predator Orion 7000桌上型電腦內建Intel次世代處理器，結合新一代強悍性能與AI功能重裝上陣。記者吳致碩／攝影
Predator Orion 7000桌上型電腦內建Intel次世代處理器，結合新一代強悍性能與AI功能重裝上陣。記者吳致碩／攝影
27吋4K智慧螢幕Acer CS272K，建議售價13,900元，優惠價9,488元。記者吳致碩／攝影
27吋4K智慧螢幕Acer CS272K，建議售價13,900元，優惠價9,488元。記者吳致碩／攝影
宏碁雙11檔期推出全新Nitro V系列遊戲筆電，以及Nitro XV272K V5電競螢幕。記者吳致碩／攝影
宏碁雙11檔期推出全新Nitro V系列遊戲筆電，以及Nitro XV272K V5電競螢幕。記者吳致碩／攝影
宏碁全新Copilot+ Swift AI PC搭載新一代處理器強勢驅動，共6款新品開賣。記者吳致碩／攝影
宏碁全新Copilot+ Swift AI PC搭載新一代處理器強勢驅動，共6款新品開賣。記者吳致碩／攝影
宏碁SpatialLabs Eyes 3D雙鏡頭相機11月正式開賣，建議售價18,999元。記者吳致碩／攝影
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