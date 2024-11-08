高雄推動性別友善 40家旅宿通過認證

高雄市推動「性別友善旅宿輔導認證制度」，已有40家特色旅宿通過認證，高市觀光局表示，將與業者持續努力，將高雄打造為全台性別友善旅遊首選城市。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，高雄是全台首個推動「伴侶註記」城市，也是率先建立「性別友善旅宿輔導認證制度」的城市；今年輔導計畫邁入第2年，推出「性別友善旅宿2.0」升級版，目前有40家旅宿業者獲認證。

觀光局昨天舉辦「113年性別友善旅宿認證計畫成果發表」，觀光局長高閔琳頒發標章證書並表示，將持續輔導旅宿業者及觀光產業，提升高雄性別友善觀光環境，攜手打造高雄成為全台性別友善旅遊首選城市。

高閔琳說，觀光局更規劃「高雄性別友善旅宿精彩亮點特展」，展示性別友善旅宿標章、認證標準，並以地圖呈現高雄40家性別友善旅宿地圖等，讓旅客感受友善貼心服務，也能進一步了解高雄市推動性別友善旅宿的理念和過程。

獲認證的「同．居民宿」負責人黃馨說，房間安排上會依照旅客人數及性別認同貼心安排，同時顧及多元性別旅客的需求，也將房間量能最大化提供。

獲認證的「得恩谷生態民宿」負責人陳彥君分享，以性別友善旅宿理念融入部落，幫助族人更深入了解此概念並減少排斥感；透過粉紅經濟的切入點，民宿業績確實獲得增長。

觀光局說明，性別友善2.0計劃為旅宿業規劃更完善的教育課程，提升從業人員多元平等性別意識，並實地走訪提供旅宿業輔導建議，讓旅宿業提供更貼心友善服務，促進性別友善旅宿的發展。

此外，評鑑委員也回訪去年取得標章旅宿業者，瞭解服務狀況，並蒐集第一線工作人員的回饋意見，作為後續建立完善制度的重要參考。