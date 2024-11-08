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平溪線與廣島電鐵締結姊妹 台日再添合作佳話

中央社／ 台北8日電

台鐵平溪線與日本廣島電鐵今天台北車站舉行姊妹鐵路締結典禮，為台日鐵道合作再添佳話，台鐵2012年開始陸續與日本鐵道結盟，發展鐵道旅遊，至今相關合作案已近30個。

台鐵說，平溪線原為台陽礦業株式會社出資新建的運煤專用鐵路，1929年台灣總督府鐵道部收購整建後開始兼辦客運，成為台灣歷史悠久的鐵路支線之一。

平溪線以其蜿蜒山路和壯麗自然風光吸引大量遊客，沿途每一個車站展現獨特的懷舊氛圍，不僅是探索台灣古老風情的最佳途徑，更是外國旅客來台遊玩必訪且喜愛的景點之一。

台鐵介紹，廣島電鐵株式會社的前身廣島電氣軌道，成立於1910年，是日本具代表性的市內電車運營商之一。廣島電鐵以便捷的交通網絡和良好服務著稱，擁有多條路線，涵蓋城市的主要商業區和旅遊景點，並在當地社會中扮演重要角色。

台鐵表示，為促進雙方鐵路觀光交流及推動地區，平溪線與廣島電鐵締結姊妹鐵路，不僅深化台灣與日本間的文化交流，也將吸引兩地旅客與體驗。

平溪線與廣島電鐵的締結協議，由台鐵與廣島電鐵共同簽署。雙方皆表示，期待未來在觀光、文化及交通等領域展開更深層次的合作。

台鐵 平溪 廣島

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