泰山搶攻年節禮盒商機 馬祖酒廠再推建廠69周年蛇年生肖酒

馬酒兩岸總經銷泰山企業（1218）指出，每年歲末推出的生肖紀念酒，是許多行家必入手的夢幻逸品，對於有意12生肖全套珍藏的收藏家，更是缺一不可。每年這期間就會收到消費者頻繁探問，為了不讓收藏家苦等太久，泰山終於宣布11月起開放預購。

冬天來了，春節就不遠了！馬祖酒廠「蛇年生肖紀念酒」即日起開放預購，因應明(2025)年建廠69周年，馬祖酒廠推出瓷瓶禮盒與玻璃瓶裝兩款蛇年紀念酒，搶攻年節生肖酒商機，也宣告春節檔期禮品戰開打。

考量年節送禮需求，蛇年生肖酒推出瓷瓶及玻璃瓶裝兩款，瓷瓶為窖藏58度特優高粱酒（0.7公升），以精緻禮盒盛裝，內附兩只馬祖酒廠LOGO酒杯，建議售價2,180元；玻璃瓶則為53度坑道三年陳高（0.6公升），建議售價888元，分別主打送禮收藏及年末團聚宴飲。

泰山表示，明年適逢小龍年，在許多文學中，小龍除了有豐產、再生、轉化之意，更是財富的象徵，今年生肖酒設計以精緻的浮雕小金龍為主體，搭配象徵吉祥富貴的牡丹花，墨綠瓶身更有草木茂盛之意象，寓意事業蓬勃發展，財運滾滾來，十分吉祥討喜。

馬祖高粱酒因其特殊的地理環境與長時間坑道窖藏，醇美酒質讓不少中式白酒愛好者情有獨鍾，在競爭激烈的白酒市場中佔有一席之地。

蛇年紀念酒瓷瓶為窖藏58度特優高粱酒，濃郁豐富的柑橘、穀糧香，酒體濃烈渾厚又帶有水梨清甜果香與些許礦質感，尾韻飽滿而細長，展現出馬祖高梁酒特有的醇烈豪情；玻璃瓶酒體選用絕佳白酒度數53度坑道陳放後三年推出，入喉些微穀糧香、蘋果甜味卻又不失黑胡椒香氣，口感勁爽尾韻又有陳年老酒的溫潤口感，濃烈平衡的香氣與層次多元的口感，最適合年末時分搭配各式料理享用。兩款酒品即日起於全省指定酒類專賣店、7-ELEVEN門市、全家便利商店及馬祖酒廠台北門市熱烈預購中。

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