快訊

賴清德出訪過境美國本土？拜川交接期「理想」不易成真

熱帶擾動排排站 粉專：下周有機會再生成1至2個颱風

澳航波音客機疑引擎故障突爆炸！雪梨機場起火濃煙直竄

泰山搶攻年節禮盒商機 馬祖酒廠再推建廠69周年蛇年生肖酒

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
20241108「馬祖酒廠建廠69周年三年陳高紀念酒」酒精濃度53％三年陳高。泰山提供
20241108「馬祖酒廠建廠69周年三年陳高紀念酒」酒精濃度53％三年陳高。泰山提供

馬酒兩岸總經銷泰山企業（1218）指出，每年歲末推出的生肖紀念酒，是許多行家必入手的夢幻逸品，對於有意12生肖全套珍藏的收藏家，更是缺一不可。每年這期間就會收到消費者頻繁探問，為了不讓收藏家苦等太久，泰山終於宣布11月起開放預購。

冬天來了，春節就不遠了！馬祖酒廠「蛇年生肖紀念酒」即日起開放預購，因應明(2025)年建廠69周年，馬祖酒廠推出瓷瓶禮盒與玻璃瓶裝兩款蛇年紀念酒，搶攻年節生肖酒商機，也宣告春節檔期禮品戰開打。

考量年節送禮需求，蛇年生肖酒推出瓷瓶及玻璃瓶裝兩款，瓷瓶為窖藏58度特優高粱酒（0.7公升），以精緻禮盒盛裝，內附兩只馬祖酒廠LOGO酒杯，建議售價2,180元；玻璃瓶則為53度坑道三年陳高（0.6公升），建議售價888元，分別主打送禮收藏及年末團聚宴飲。

泰山表示，明年適逢小龍年，在許多文學中，小龍除了有豐產、再生、轉化之意，更是財富的象徵，今年生肖酒設計以精緻的浮雕小金龍為主體，搭配象徵吉祥富貴的牡丹花，墨綠瓶身更有草木茂盛之意象，寓意事業蓬勃發展，財運滾滾來，十分吉祥討喜。

馬祖高粱酒因其特殊的地理環境與長時間坑道窖藏，醇美酒質讓不少中式白酒愛好者情有獨鍾，在競爭激烈的白酒市場中佔有一席之地。

蛇年紀念酒瓷瓶為窖藏58度特優高粱酒，濃郁豐富的柑橘、穀糧香，酒體濃烈渾厚又帶有水梨清甜果香與些許礦質感，尾韻飽滿而細長，展現出馬祖高梁酒特有的醇烈豪情；玻璃瓶酒體選用絕佳白酒度數53度坑道陳放後三年推出，入喉些微穀糧香、蘋果甜味卻又不失黑胡椒香氣，口感勁爽尾韻又有陳年老酒的溫潤口感，濃烈平衡的香氣與層次多元的口感，最適合年末時分搭配各式料理享用。兩款酒品即日起於全省指定酒類專賣店、7-ELEVEN門市、全家便利商店及馬祖酒廠台北門市熱烈預購中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店 泰山企業 馬祖

延伸閱讀

影／國1泰山段4車連環撞火燒車 為何追撞？警曝原因

國1北向泰山轉接道4車追撞 1車翻覆起火！1人送醫

立冬補運好時機！這三生肖年底前財運飆升 事業旺到擋不住

8日凌晨36分入「立冬」4生肖注意腸胃 3招住宅開運大法

相關新聞

派對時間到！Swatch推Holiday系列新品 點燃愉悅時光

一整年的辛苦、年末時的派對與團聚最懂得。Swatch推出Holiday系列表款，透過半透明的表面設計、重回1970年代的...

為台灣棒球應援！萊爾富推指定商品限時優惠　最低買1送1起

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）將於台灣時間11月10日至11月24日開打，展開為期...

宏碁雙11購物節AI PC、電競新品齊發 周周抽機票、iPhone 16

迎接雙11購物節大放送，即日起至11月17日止，購買宏碁全系列包括Swift/Nitro/Predator筆電及桌機、螢...

泰山搶攻年節禮盒商機 馬祖酒廠再推建廠69周年蛇年生肖酒

馬酒兩岸總經銷泰山企業（1218）指出，每年歲末推出的生肖紀念酒，是許多行家必入手的夢幻逸品，對於有意12生肖全套珍藏的...

雙11換新機 神腦買iPhone只要11,111元 LG電視現折4萬

雙11倒數計時，趁年度最殺優惠入手高價3C、家電正是時候！神腦全通路於全台中華電信特約門市及神腦生活網路商城祭出最多下殺...

孵化下一個賈柏斯 台積電邀中科實中墨寫鳳橘紙傳承書篆教育

將科技與藝術做完美結合，是賈柏斯成功的關鍵之一。為推廣漢字美學，培育書篆人才，台積電文教基金會持續舉辦「台積電青年書法暨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。