孵化下一個賈柏斯 台積電邀中科實中墨寫鳳橘紙傳承書篆教育

將科技與藝術做完美結合，是賈柏斯成功的關鍵之一。為推廣漢字美學，培育書篆人才，台積電文教基金會持續舉辦「台積電青年書法暨篆刻大賞」，迄今邁入第十七年，攜手南投縣政府文化局於昨（7）日在國內保存傳統手工抄紙技術的書畫用紙生產廠，南投埔里的廣興紙寮，「手抄鳳橘紙，臨寫奉橘帖」教育活動，邀請中科實中40位師生親手抄製獨家「鳳橘紙」，安排書篆家古員齊帶領臨摹王羲之的〈奉橘帖〉、創作個人創意尺牘，以更有溫度與趣味方式認識書篆漢字之美。

習寫書法筆墨紙硯缺一不可，台積電文教基金會執行長許峻郎表示，今年以「墨．在紙上」為主題，帶領青年世代認識手工紙、感受毛筆墨在不同紙材的巧妙變化及書寫樂趣。「廣興紙寮」第三代主理人黃琪表示，此次活動，為與台北故宮所典藏王羲之〈奉橘帖〉呼應，紙寮首次嘗試以鳳梨及柑橘纖維製作出「鳳橘紙」，古典藝術與創新教育有了深刻交集。

中科實中師生開心秀出「手抄鳳橘紙，臨寫奉橘帖」的成果。圖／台積電文教基金會提供

率隊參與並全程投入的中科實中校長秦文智表示，學校位在科學園區內，學生接觸科技的機會比藝術多，透過親手造紙、提筆墨寫創意尺牘，讓國小到高中以及雙語部學童都能認識漢字藝術。「賈柏斯當年如果沒有休學，就不可能去旁聽書法課，個人電腦與蘋果也許就不會有這麼漂亮的印刷格式與字體。」秦文智也以賈柏斯的故事勉勵學生，期盼種下藝術與美的種子。

台積電文教基金會執行長許峻郎(左一)、南投縣文化局秘書王旻世(右一)、中科實中校長秦文智(右二)與中科實中同學一同體驗手抄獨家的「鳳橘紙」。圖／台積電文教基金會提供

活動從造紙開始，同學拿著事先處理的鳳梨與柑橘纖維，忍不住驚呼「好軟綿」，經蒸煮、漂洗、打漿等步驟做出屬於自己的獨一無二鳳橘紙，雙語部美術老師Emiliano Manchilor第一次體驗手工造紙驚艷不已，還買了不同紙材當作教學材料。〈奉橘帖〉被歷代帝王珍藏，蓋上篆刻印章，上屆書篆大賞篆刻組首獎古員齊也為活動親手設計3枚印章，為學生作品鈐印留下深刻記憶。

南投縣文化局秘書王旻世表示，AI當道，中科實中願意帶孩子來接觸紙藝術，手工紙的溫度與觸感是3C與AI所無法給予的，南投縣文化局致力投入保存紙、竹、漆與植物染等傳統藝術，希望獲得社會大眾支持，不一定要成為書法家，但可加入藝術欣賞與保存行列。