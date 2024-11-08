促進台日交流觀光 台鐵平溪線與廣島電鐵締結姊妹鐵道

為了促進台日鐵路觀光交流及推動地區發展，台鐵平溪線與日本廣島電鐵今於台北車站舉行姊妹鐵路締結典禮，由台鐵北區營運處處長王兆賢與廣島電鐵社長仮井康裕共同簽署協議，盼進一步吸引2地旅客前來觀光與體驗。台鐵表示，鐵道觀光是重要旅遊趨勢，去年台鐵觀光收益超過1億5000萬元，搭乘人數也來到23萬人次，成長約3倍。

廣島電鐵株式會社的前身廣島電氣軌道，成立於1910年，是日本最具代表性的市內電車運營商之一。廣島電鐵以便捷的交通網絡和良好的服務著稱，擁有多條路線，涵蓋城市的主要商業區和旅遊景點，並在當地社會中扮演著重要角色。

台鐵表示，平溪線原為台陽礦業株式會社出資新建的運煤專用鐵路，1929年台灣總督府鐵道部收購整建後，開始兼辦客運，成為台灣歷史最悠久的鐵路支線之一。平溪線以其蜿蜒的山路和壯麗的自然風光吸引大量遊客，沿途每一個車站展現獨特的懷舊氛圍，是外國旅客來台遊玩必訪景點之一。

台鐵總經理馮輝昇表示，在日本想到電鐵一定會想到廣島市，當地擁有全日本規模最大的路面鐵路，跟市民生活息息相關，也因為路網綿密，廣島被稱為萬能生活城市，推薦民眾拿著締結車票到廣島搭乘，享受鐵路跟生活完美結合的風光。

馮輝昇說，平溪線是台灣最受歡迎的支線鐵路，1921開通已103年，每年超過百萬人次搭乘，平溪又以平溪天燈世界聞名，總共有8個車站，整條路線都適合觀光客體驗台灣人文地景，希望透過此次締結，雙方能有更多合作，促進觀光發展。

馮輝昇也說，鐵道旅遊是環保友善的旅遊方式，也能以慢速欣賞沿途美景，是重要的旅遊趨勢。台鐵2019年至今積極推動鐵道觀光，帶來的收益已從2020年的5000多萬元，到去年底成長3倍超過1億5000萬元，搭乘人數也從8.7萬成長到23萬人次，全世界鐵道觀光旅遊都有非常好的發展潛力。