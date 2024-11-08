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妻夫木聰代言台灣觀光 釣蝦、採茶4款美照今曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為體驗釣蝦，向日本行銷台灣景點。圖／取自「交通部觀光署」臉書粉專
日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為體驗釣蝦，向日本行銷台灣景點。圖／取自「交通部觀光署」臉書粉專

交通部觀光署邀請日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，交通部觀光署今天釋出4款宣傳照，包括日月潭體驗水上活動、阿里山採茶品茗、宜蘭釣蝦、到台北雙連站的慈聖宮品嘗台式傳統早餐。妻夫木聰日前表示，盼透過擔任台灣觀光代言人機會，將台灣魅力傳達給日本旅客，且台灣許多人都會說日文，鼓勵日本旅客能多接觸當地民眾。

觀光署今年為全面刺激日本旅客來台旅遊，邀請妻夫木聰擔任代言人，署長周永暉表示，延續「嗶嗶嗶嗶！台灣！」為主軸，除鞏固原主力客群外，也加強日本20至39歲男性，以及40歲以上男女宣傳行銷。觀光署國際組長黃易成表示，妻夫木聰拍攝的觀光宣傳影片，11月陸續在日本電視媒體、網路及各大交通運具及戶外看板展現。

周永暉指出，日本旅客關心的太魯閣景點，預計年底長春池可局部開放；考量日本遊客喜愛煙火、運動，因此推出Combine Day，可在日月潭看煙火、阿里山鐵路，另外台灣有許多美食，結合台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限）及米其林，都會在日本陸續推出。

妻夫木聰為台灣拍攝的4支宣傳影片：

●ビビビビ台湾-台湾茶 https://www.youtube.com/watch?v=E5By62t3r8w

●ビビビビ台湾-朝食 https://www.youtube.com/watch?v=5f3eHMOwGBs

●ビビビビ台湾-エビ釣り https://www.youtube.com/watch?v=ewGoMl1wStM

●ビビビビ台湾-日月潭 https://www.youtube.com/watch?v=Wp0b8TVvhq4

日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為阿里山採茶品茗，向日本行銷台灣景點。圖／取自「交通部觀光署」臉書粉專
日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為阿里山採茶品茗，向日本行銷台灣景點。圖／取自「交通部觀光署」臉書粉專
日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為品嘗台式傳統早餐，向日本行銷台灣景點。圖／取自「交通部觀光署」臉書粉專
日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為品嘗台式傳統早餐，向日本行銷台灣景點。圖／取自「交通部觀光署」臉書粉專
日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為日月潭體驗水上活動，向日本行銷台灣景點。圖／取自「交通部觀光署」臉書粉專
日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為日月潭體驗水上活動，向日本行銷台灣景點。圖／取自「交通部觀光署」臉書粉專

日本 觀光署

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