COCO CRUSH首度上色新亮相！台灣香奈兒搶先全球上市

香奈兒（CHANEL）於台北最具指標性的建築台北101開設香奈兒腕表暨高級珠寶的獨立旗艦店，是品牌亞太區市場首間，也是全球第五間。該旗艦店由與品牌長期合作的知名建築師Peter Marino操刀設計，嶄新的空間比造香奈兒女士於康朋接的寓所打造。

為歡慶台北101腕表暨高級珠寶旗艦店開幕，品牌率先獨家推出5款全新COCO CRUSH創作，是2025年第一季才要在全球其他地方上市的最新作品。COCO CRUSH高級珠寶系列，以香奈兒原創符碼為靈感，透過鐫刻線條、弧形輪廓、及圓渾飾邊等創作細節，勾勒出精緻細膩的珠寶光影，致敬品牌經典的菱格紋圖案。