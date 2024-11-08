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COCO CRUSH首度上色新亮相！台灣香奈兒搶先全球上市
香奈兒（CHANEL）於台北最具指標性的建築台北101開設香奈兒腕表暨高級珠寶的獨立旗艦店，是品牌亞太區市場首間，也是全球第五間。該旗艦店由與品牌長期合作的知名建築師Peter Marino操刀設計，嶄新的空間比造香奈兒女士於康朋接的寓所打造。
為歡慶台北101腕表暨高級珠寶旗艦店開幕，品牌率先獨家推出5款全新COCO CRUSH創作，是2025年第一季才要在全球其他地方上市的最新作品。COCO CRUSH高級珠寶系列，以香奈兒原創符碼為靈感，透過鐫刻線條、弧形輪廓、及圓渾飾邊等創作細節，勾勒出精緻細膩的珠寶光影，致敬品牌經典的菱格紋圖案。
全新登場的COCO CRUSH高級珠寶，包括4款項鍊與一條手鍊，其中手鍊和一款BEIGE米色金金質的項鍊，均以標誌的C和O字母結合一顆珍貴紅寶石，是該系列問世以來首度採用彩色寶石的作品。另外三款全新項鍊分別以18K白金、黃金和BEIGE米色金打造，在讓人想起O字母的圈型圖案中央閃耀著一顆璀璨鑽石，設計年輕活潑，為日常穿搭增添迷人亮點。
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