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COCO CRUSH首度上色新亮相！台灣香奈兒搶先全球上市

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
COCO CRUSH項鍊，18K黃金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K黃金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）於台北最具指標性的建築台北101開設香奈兒腕表暨高級珠寶的獨立旗艦店，是品牌亞太區市場首間，也是全球第五間。該旗艦店由與品牌長期合作的知名建築師Peter Marino操刀設計，嶄新的空間比造香奈兒女士於康朋接的寓所打造。

為歡慶台北101腕表暨高級珠寶旗艦店開幕，品牌率先獨家推出5款全新COCO CRUSH創作，是2025年第一季才要在全球其他地方上市的最新作品。COCO CRUSH高級珠寶系列，以香奈兒原創符碼為靈感，透過鐫刻線條、弧形輪廓、及圓渾飾邊等創作細節，勾勒出精緻細膩的珠寶光影，致敬品牌經典的菱格紋圖案。

全新登場的COCO CRUSH高級珠寶，包括4款項鍊與一條手鍊，其中手鍊和一款BEIGE米色金金質的項鍊，均以標誌的C和O字母結合一顆珍貴紅寶石，是該系列問世以來首度採用彩色寶石的作品。另外三款全新項鍊分別以18K白金、黃金和BEIGE米色金打造，在讓人想起O字母的圈型圖案中央閃耀著一顆璀璨鑽石，設計年輕活潑，為日常穿搭增添迷人亮點。

COCO CRUSH高級珠寶系列新作於台北101香奈兒腕表暨高級珠寶的獨立旗艦店搶先販售。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH高級珠寶系列新作於台北101香奈兒腕表暨高級珠寶的獨立旗艦店搶先販售。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH高級珠寶系列推出全新項鍊。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH高級珠寶系列推出全新項鍊。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH高級珠寶系列新作於台北101香奈兒腕表暨高級珠寶的獨立旗艦店搶先販售。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH高級珠寶系列新作於台北101香奈兒腕表暨高級珠寶的獨立旗艦店搶先販售。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K白金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K白金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供

品牌 珠寶 香奈兒

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