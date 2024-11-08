春河音樂劇「第三者」登場 長春版「不夠善良的我們」

春河劇團音樂劇《第三者》是近年崛起的「點唱機音樂劇」，由編劇陳世杰以金曲歌王蘇明淵創作的台語歌曲為基礎，發展出各自複雜卻又環環相扣的故事。主創者年齡平均近半百，再加上每個角色都存有私心、不夠良善，笑稱《第三者》是長春版的《不夠善良的我們》。《第三者》8日於台北城市舞台首演，明年1至2月巡迴台中與高雄。

《第三者》創作靈感來自蘇明淵的三張台語專輯，再搭配蘇明淵經手的法律案件設計編寫。劇情從女性角度出發，當一名女性在婚姻及家庭都發生危機時，怎麼面對背叛及親子關係的衝擊。呈現不同價值觀的衝突。演員由春河劇團團長郎祖筠領軍，加入金馬男配王柏森、金鐘女配楊小黎以及金鐘視帝王耿豪。

王柏森飾演男主角，是一名知名律師，總笑說自己是「善良的歹人」，雖然拆散不愉快的婚姻雙方，卻成全大家的自由。一名客戶捲入殺警案，竟是初戀情人來求助的離婚案件的案外案，層層糾葛讓他自己陷入輿論風暴之中。他表示:「第三者不單單指的是感情裡的小三，更多的時候是指一段關係裡面的第三方，有時好人也會在別人的故事中變壞人。」

蘇明淵則表示，很開心與春河劇團的跨界合作，沒想到《第三者》的故事結構是從他創作的歌曲而生，編導把這些歌串成好看的故事。