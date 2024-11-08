台灣×馬來西亞的冬季之味！「T+T」新料理暖心上桌

天氣漸寒，不論是心理或是生理，都期待著一場溫暖身心的美食饗宴。「T+T」主廚李至正在冬季的新菜單中，特別融入溫補的元素，並透過台灣與馬來西亞料理文化的融合，讓賓客在熟悉的傳統風味中，感受到創新的變化，以及療癒的暖意。

源於潮汕地區的酸菜胡椒豬肚湯，經華僑引進馬來西亞之後，已成為當地的經典湯品之一。本季擔任開場的「乳豬、酸菜、胡椒」透過拆解兩種型態，呈現酸菜胡椒豬肚湯的概念。一款是將乳豬裹於酥皮內，並拌入酸菜與白胡椒，外型宛若夾心餅乾，口感豐富；另款則是使用豬骨、酸菜與胡椒慢火熬煮的濃郁湯底，醇厚溫暖。

「田雞、辣椒、蒜」則是翻玩台味經典「鹽酥雞」，將田雞大腿裹上醬油仙貝，令緊致肉質增添酥脆口感與甜鹹香氣；小腿部位則以蒜頭、香油和五香粉醃製，再撒上陳皮椒鹽，搭配茴藿香與自製香料辣椒醬，顯現不同於傳統的樂趣。「鰤魚、羅旺子、茗荷」靈感源自馬來西亞美食「亞參魚」，選用日本鰤魚生魚片夾入蔥絲，搭配亞參魚元素特調的酸辣醬汁，吃得到羅望子的酸感、茗荷的清香，以及叻沙葉的獨特香氣。

馬來西亞的白咖哩，具有濃郁的椰奶香氣與海陸配料。「白蝦、椰奶、豆皮」將白咖哩的風味延伸，以椰奶、蛤蜊及香茅等食材熬煮成濃郁白湯底，並將海陸內餡包裹於腐皮中，再以高湯煨熱，上桌時綴以特製蝦米辣椒醬，使醬汁更加豐富有層次。T+T招牌的車輪餅，此次打造為「玫瑰鴨、松露、車輪餅」內餡是將鴨腿經香料長時間油封至軟嫩，切丁拌入松露醬，口感圓潤溫和。

本季菜單共有兩款主菜選擇。「羊鞍、甘藍、當歸」將台式藥膳羊肉爐重新詮釋，選用紐西蘭和羊，經油封、酥烤等手法處理，佐搭當歸、黃耆等中藥材調製的醬汁，在熟悉的滋補香氣中又帶著精緻感。羊肉爐中常見的貢丸，則化身成為由羽衣甘藍、羊肉餡、枸杞泥組成的肉卷。另道主餐「和牛、丁香魚、豆豉」將日本和牛佐以由八角、丁香等多種辛香料熬製成的肉汁，突顯和牛的鮮嫩，此外還以炭烤青椒包裹酥炸丁香魚，綴以豆豉泥，透過豆豉青椒小魚的概念，讓鹹香回甘的滋味更鮮明。