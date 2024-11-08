10名舞者共跳20種舞蹈 葡萄牙「狂履」探索身分認同

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《狂履》以十位背景各異的舞者為核心，透過多元舞種的融合，重新組裝歐陸民族舞、嘻哈、武術、芭蕾、佛朗明哥、霹靂舞等多樣舞種，展現集體身份與文化歸屬。圖／兩廳院提供
《狂履》以十位背景各異的舞者為核心，透過多元舞種的融合，重新組裝歐陸民族舞、嘻哈、武術、芭蕾、佛朗明哥、霹靂舞等多樣舞種，展現集體身份與文化歸屬。圖／兩廳院提供

10位背景各異的舞者，在舞台上跳起歐陸民族舞、嘻哈、武術、芭蕾、佛朗明哥、霹靂舞......看似混亂多元卻又和諧一致。這是歐陸最具潛力的編舞家馬可·達席爾瓦·費雷拉新作《狂履》（CARCAÇA），今起於國家戲劇院登場。

《狂履》以十位背景各異的舞者為核心，透過多元舞種的融合，重新組裝歐陸民族舞、嘻哈、武術、芭蕾、佛朗明哥、霹靂舞、安哥拉庫都洛（Kuduro）、Voguing、Popping、Waacking、Top Dancing、House等多樣舞種，展現集體身份與文化歸屬。編舞家馬可運用歐洲傳統舞複雜的腳步，巧妙地結合當代街舞、現代舞與電子音樂，創造出一場視覺與聽覺的雙重盛宴。隨著LIVE鼓手與DJ的現場演出，音樂與舞者間的互動使得舞蹈不僅是表演，更是一場關於個體與群體關係的深刻探討。

在《狂履》中，馬可帶領九位舞者與兩位音樂家攜手登台演出，展現出身體的極限與美感，在肢體與音樂上形成對話，更以他們融合的舞蹈語彙，探索認同的界限，重新定義「我們」。《狂履》不僅是一場視覺饗宴，更是一場關於身份與共融的深度思考。《狂履》引起熱烈反響，從2022至今已巡演超過40個劇院橫跨四大洲；不僅在2023年榮獲葡萄牙作家協會（SPA）頒發的最佳編舞獎，更在首屆由沙德勒之井（Sadler’s Wells）主辦的國際玫瑰舞蹈獎中入圍決賽。

《狂履》原葡萄牙文名CARCAÇA，意指「屍骸」，隱喻過去的殘留。在《狂履》中，舞蹈成為重新發明和探索集體身份的媒介，通過多種舞蹈形式，如民族舞、城市街舞等，強調當代社會中，舞蹈如何回應社會經濟、政治與民族問題。隨著舞者們的聚合與變形，觀眾除了感受到舞者的能量與舞姿，也能夠深刻感受到舞蹈如何成為文化表達的力量，以及它對當前社會議題的反思。

●馬可．達席爾瓦．費雷拉《狂履》由國家兩廳院主辦，11月8日至11月10日於國家戲劇院登場。更多訊息詳見網站https://lihi1.com/IjA4l

《狂履》以十位背景各異的舞者為核心，透過多元舞種的融合，重新組裝歐陸民族舞、嘻哈、武術、芭蕾、佛朗明哥、霹靂舞等多樣舞種，展現集體身份與文化歸屬。圖／兩廳院提供
《狂履》以十位背景各異的舞者為核心，透過多元舞種的融合，重新組裝歐陸民族舞、嘻哈、武術、芭蕾、佛朗明哥、霹靂舞等多樣舞種，展現集體身份與文化歸屬。圖／兩廳院提供

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