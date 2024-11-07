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發發×KitKat「巧克力系列」開賣！還有迷你奇異鳥公仔

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
沐沐茶旅主打「玫瑰凍西香烏龍」等特色飲品。圖／沐沐茶旅提供
沐沐茶旅主打「玫瑰凍西香烏龍」等特色飲品。圖／沐沐茶旅提供

「發發」本季攜手巧克力品牌「KitKat」，自11月11日推出3款限量「巧克力季」飲品。「奇K巧克力優格」將發發招牌優格與KitKat巧克力結合，喝得到餅乾的香甜與優格的微酸，層次更加豐富。每杯95元。「奇K巧克力牛奶冰沙」則將KitKat巧克力融入鮮乳，打造細緻綿密的滑順冰沙，每杯80元。「奇K巧克力歐蕾」將巧克力與鮮乳融合，入口有著濃郁巧克力香，每杯75元。（均為中杯）

發發吉祥物「奇異鳥家族」本季也化身為「迷你奇異鳥公仔吊飾」，小巧造型方便粉絲隨身攜帶，每個198元。12月1日前，加入發發官方LINE好友，購買「迷你奇異鳥公仔吊飾」同時加購飲品，可享10元折價優惠。迎接雙11，11月8日至11月11日，凡來店或使用你訂線上訂餐，購買「奇異鳥公仔杯套提袋」，即可免費獲得一杯「元氣燕麥優格」。11月11日起來店購買兩杯KitKat聯名飲品，再加贈一包「KitKat威化巧克力」。

於台中公益路上開業6年的「沐沐茶旅」，主打特色手搖飲與「檸檬塔」的組合搭配，包括「白桃烏龍」、「玫瑰凍西香烏龍」、「錫蘭紅茶拿鐵」均是業者優先推薦的招牌主打。近期沐沐茶旅預計將再開設台中健行店，即日起至12月6日期間，凡參與官方粉絲團任務，就有機會免費一次獲得3款招牌飲品。

發發攜手KitKat推出三款聯名飲品，還有「迷你奇異鳥公仔吊飾」新登場。圖／發發提供
發發攜手KitKat推出三款聯名飲品，還有「迷你奇異鳥公仔吊飾」新登場。圖／發發提供

冰沙 巧克力

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