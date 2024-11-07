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免費吃芋泥菠蘿！檀島香港餐廳也吃得到酸菜魚、水煮牛

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
檀島香港餐廳提供「胡椒豬肚益活雞湯」、「鮑魚鹿茸菇益活雞湯」、「黑蒜何首烏腩排湯」等湯品選擇。圖／檀島香港餐廳提供
檀島香港餐廳提供「胡椒豬肚益活雞湯」、「鮑魚鹿茸菇益活雞湯」、「黑蒜何首烏腩排湯」等湯品選擇。圖／檀島香港餐廳提供

11月7日為二十四節氣中的「立冬」，天氣逐漸轉涼，「檀島香港餐廳」應景推出4款暖心湯菜，包括「大澳骨煲」、「腐竹羊腩煲」，另外還有「麻辣水煮牛」、「藤椒酸菜魚」等菜色，為民眾帶來暖身滋味。此外，加入官方LINE貨源，還有機會獲得烘焙甜品「芋泥菠蘿」；活動期間消費滿額，有機會抽中W.SHOW面膜。

此次新登場的「麻辣水煮牛」，使用紅袍花椒、郫縣豆瓣醬、牛大骨、香料等熬煮製成的麻辣湯，加入牛肉片、銀芽與臭豆腐，具有獨特的麻辣風味，還藉由酥脆油條與白芝麻增添層次，每份280元。「藤椒酸菜魚」則是使用無土味的大成根島野生青衣魚，搭配黑木耳、寬粉絲、腐竹和客家酸菜，再以花椒油和藤椒醬調味，兼具香辣與酸爽，每份300元。

同步登場的「大澳豬骨煲」以香港澳門代表性的小吃出發，選用豬肋排，搭配甜玉米、白蘿蔔和竹筍熬製，散發天然蔬果的甜味，還添加胡椒增添微辣溫暖的香氣，每份320元。即將在12月上架的「腐竹羊腩煲」，選用帶皮羊肉，經黑麻油慢慢炒製，搭配竹筍、白蘿蔔和腐竹，還有老薑、南乳醬增香增味，每份380元。

除了新菜登場之外，檀島香港餐廳的「港式煲湯」系列也進行升級，選用鮮嫩的「益活雞」搭配慢熬雞精萃取技術，萃取出1.2倍濃縮的「煲雞精｣作為湯底，整體風味與層次更上層樓，包括有「胡椒豬肚益活雞湯」、「鮑魚鹿茸菇益活雞湯」、「黑蒜何首烏腩排湯」等品項選擇。同時還與「茗京萃」攜手推出「檀島廣式涼茶」、「解膩洛神烏梅」、「美聲紫蘇飲」等草本飲品，每杯118元。

為了慶祝檀島官方Line好友即將衝破4萬大關，即日起加入檀島會員官方Line@，就有機會獲得現金券，11月8日起參與活動，有機會免費品嚐全新烘焙甜品「芋泥菠蘿」，12月8日起還有「買足料煲湯送蛋撻」抽獎活動；12月8日至1月7日，至各門市消費滿1,188元，其中含任一款足料煲湯，即可有機會現場帶走W.SHOW面膜1份，市價358元。

檀島香港餐廳推出大澳豬骨煲、腐竹羊腩煲、麻辣水煮牛、藤椒酸菜魚等菜色。圖／檀島香港餐廳提供
檀島香港餐廳推出大澳豬骨煲、腐竹羊腩煲、麻辣水煮牛、藤椒酸菜魚等菜色。圖／檀島香港餐廳提供

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