SOGO周年慶首日 超市人潮爆量、黃金千萬大單進帳

遠東SOGO百貨台北店周年慶今天起熱鬧開跑，開門前忠孝館大門前排隊民眾幾乎要排到馬路上，吸引萬名民眾蓄勢待發準備進場血拼。今年整體市場受出國潮影響，SOGO保守估計，首日業績與去年持平，預計約可達13.2億。

配合今年SOGO三麗鷗家族來店禮，遠東SOGO董事長黃晴雯首日特別身著和服現身迎賓，並特別呼應三麗鷗IP酷洛米的顏色做搭配別有巧思她表示「今年台灣零售業已回到疫情前的水準，以整體零售業來講，成長的力道不會那麼的強，但能夠維持平穩，成長只要是正向的，我們都覺得很棒」。

除了SOGO台北店展開周年慶，今年同時還有新光三越Diamond Towers加入，黃晴雯指出「同業加入對東區是好事，新光三越Diamond Towers開幕後，也帶動復興館人流增加26%」。

SOGO台北店周年慶每年維持12天傳統，優惠、回饋力道為全年最頂，首日吸引民眾一早搶排，有民眾上午6點搶頭香，與親友共4人鎖定蘭蔻一萬元品牌抵用券，不到9點限量50份全數排完。家電區也是消費者鎖定焦點，忠孝、復興兩館家電除了iPhone 16開店秒殺售罄外，滿18萬元的頂級消費禮也在開店10分鐘內兌畢；民眾也趁年末汰換大家電，像是電視、冰箱、洗衣機，帶動歐系家電與日系家電達3成成長。受惠近期金價大漲，吸引民眾投資收藏，像是金條類以及擺件，首日更有千萬大單進帳。

周年慶另一超爆戰場為SOGO忠孝館超市Fresh Mart，早上9點開店前就吸引民眾排隊入店，今年首日人潮更比起去年增加一倍之多，一度需管制人數進場，民眾多鎖定橄欖油、醬油等民生用品，銷售均破千瓶。