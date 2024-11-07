新光三越周年慶南北3店接力 吉伊卡哇、任天堂掀IP熱潮
新光三越周年慶今日起由首次加入周年慶陣容的DIAMOND TOWERS，以及台南新天地、高雄左營店，南北三地接力開跑，由於天氣明顯轉涼，帶動男女服飾、家用家電、化妝品需求，為周年慶三大趨勢業種。新光三越表示，南北三店聯手開跑下，三店周年慶首日業績有望突破9億大關、來客數突破11萬人次。
近來掀起一波波IP熱潮，高雄左營店推出人氣爆火的「吉伊卡哇」快閃店，周年慶首日湧入大批鐵粉，掀起排隊搶購熱潮，此外也限時展出人氣插畫IP「無所事事小海豹」生日特展；台南新天地亦引入泰國熱賣的「CARE BEARS」與韓國女明星「Loopy」聯手限定快閃店，11月19日起接棒台北信義新天地、「任天堂快閃店」也將話題登場。
新光三越觀察今年秋冬時尚穿搭與戶外機能需求雙雙攀升，騎士風格皮衣、機能性外套與防水鞋款成為購物清單上的三大必買單品，像是BLACKPINK成員Rosé的新歌「APT.」掀起皮衣熱潮，帶動ALLSAINTS等品牌皮衣銷量飆升，是今年秋冬的時髦單品。戶外機能服飾方面，具備多重穿搭功能的三合一外套、科技面料外套、背心類款式最受歡迎，其中以ARC’TERYX、THE NORTH FACE、COLUMBIA、MAMMUT等品牌最受到消費者青睞，還有MERRELL、PALLADIUM等防水鞋款亦是民眾詢問焦點，帶動整體戶外服飾成長超過2成。
在購屋潮與小宅居家趨勢帶動下，周年慶首日搶購焦點集中於日韓小宅家電：65吋電視、窄身洗乾衣機，以及連日雨勢帶動除濕機等需求持，搭配周年慶首七日大家電單筆滿萬送萬點優惠，帶動家電銷量增長逾1成。鍋具類包括歐系鍋具品牌瑞康屋、WMF等首日即有近百個銷量，穩居鍋具類銷售冠亞軍座，整體廚房家電有雙位數成長。冬被需求也升溫，金安德森、皇室羽毛工房、東妮等紛紛推出下殺2折起、買一送一等限量優惠。
新光三越DIAMOND TOWERS周年慶首度參戰，面對台北東區百貨超市高度競爭，新光三越自營超市「美麗市場」端出400項買一送一、超低價商品有550個。11月8日限定日本長野麝香葡萄買一送一，原本限量100串，因客人詢問度過高，緊急加碼貨量，備貨新增一倍、加碼至200串。
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