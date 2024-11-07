東方快車開進台北？Nespresso三款節慶咖啡限時體驗

充滿愉悅感恩的冬日即將來臨，Nespresso攜手法國知名星級主廚Jean Imbert，以歐洲奢華旅遊品牌Belmond旗下經典頂級鐵道路線、威尼斯—辛普倫東方快車 (Venice Simplon-Orient-Express)為靈感，創作出一系列節慶限定「耶誕倒數月曆」、聯名限量款咖啡膠囊、黑巧克力與精美配件。今（11/7）起至11/10也將東方快車車廂搬進台北忠孝SOGO。

「冬日啟程節慶限量款咖啡系列」的三款節慶風味，即日起在台灣正式開賣。其中，星級主廚Jean Imbert打造的節慶濃烈黑咖啡，調和來自祕魯、哥斯大黎加等產區風味香醇的阿拉比卡豆，並添加些許來自瓜地馬拉的高品質羅巴斯塔豆以增添其強度，強化口感，與些許尼加拉瓜黑蜜處理阿拉比卡豆以增添其甜香，透過精湛的混豆技術，一入口就能品嘗到烘烤穀物與木質香調。彷彿穿梭拉丁美洲充滿異國風情的城市—利馬，一同探索復古旅行的意義。

Jean Imbert也以浪漫奢華的巴黎發想，推出節慶杏仁可頌風味咖啡，用甜香咖啡來感受濃濃的節慶氛圍。以及Jean Imbert回憶起印象深刻的曼谷美食尋味之旅，打造出節慶花生與烤芝麻風味咖啡，讓人在感受節慶旅程同時，也喚醒冬季迷人的味蕾體驗。

除了聯名節慶限量咖啡，今年與星級主廚Jean Imbert聯名創作「焦糖榛果黑巧克力」，象徵此次咖啡風味合作的完美延續。即日起凡購買任100顆咖啡膠囊，即可免費獲得此款限量焦糖榛果黑巧克力乙盒（價值 520元）；購買任150顆咖啡膠囊，即贈限量焦糖榛果黑巧克力兩盒（價值 1,040元），數量有限，送完為止。

另有Nespresso × Jean Imbert節慶限量耶誕倒數月曆（Original系列售價1,780元，Vertuo系列售價1,980元），外盒復古經典的鐵道路線設計，以視覺與味覺帶領咖啡愛好者踏上迷人的探索之旅。可以連續24天，每天打開一扇門，品嘗背後不同風味的咖啡膠囊，感受各地咖啡文化風情。其中，隨貨附贈100%中獎率的耶誕禮物卡乙張，有機會抽中RIMOWA登機箱、限量配件及咖啡抵用金。