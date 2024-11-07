東方快車開進台北？Nespresso三款節慶咖啡限時體驗
充滿愉悅感恩的冬日即將來臨，Nespresso攜手法國知名星級主廚Jean Imbert，以歐洲奢華旅遊品牌Belmond旗下經典頂級鐵道路線、威尼斯—辛普倫東方快車 (Venice Simplon-Orient-Express)為靈感，創作出一系列節慶限定「耶誕倒數月曆」、聯名限量款咖啡膠囊、黑巧克力與精美配件。今（11/7）起至11/10也將東方快車車廂搬進台北忠孝SOGO。
「冬日啟程節慶限量款咖啡系列」的三款節慶風味，即日起在台灣正式開賣。其中，星級主廚Jean Imbert打造的節慶濃烈黑咖啡，調和來自祕魯、哥斯大黎加等產區風味香醇的阿拉比卡豆，並添加些許來自瓜地馬拉的高品質羅巴斯塔豆以增添其強度，強化口感，與些許尼加拉瓜黑蜜處理阿拉比卡豆以增添其甜香，透過精湛的混豆技術，一入口就能品嘗到烘烤穀物與木質香調。彷彿穿梭拉丁美洲充滿異國風情的城市—利馬，一同探索復古旅行的意義。
Jean Imbert也以浪漫奢華的巴黎發想，推出節慶杏仁可頌風味咖啡，用甜香咖啡來感受濃濃的節慶氛圍。以及Jean Imbert回憶起印象深刻的曼谷美食尋味之旅，打造出節慶花生與烤芝麻風味咖啡，讓人在感受節慶旅程同時，也喚醒冬季迷人的味蕾體驗。
除了聯名節慶限量咖啡，今年與星級主廚Jean Imbert聯名創作「焦糖榛果黑巧克力」，象徵此次咖啡風味合作的完美延續。即日起凡購買任100顆咖啡膠囊，即可免費獲得此款限量焦糖榛果黑巧克力乙盒（價值 520元）；購買任150顆咖啡膠囊，即贈限量焦糖榛果黑巧克力兩盒（價值 1,040元），數量有限，送完為止。
另有Nespresso × Jean Imbert節慶限量耶誕倒數月曆（Original系列售價1,780元，Vertuo系列售價1,980元），外盒復古經典的鐵道路線設計，以視覺與味覺帶領咖啡愛好者踏上迷人的探索之旅。可以連續24天，每天打開一扇門，品嘗背後不同風味的咖啡膠囊，感受各地咖啡文化風情。其中，隨貨附贈100%中獎率的耶誕禮物卡乙張，有機會抽中RIMOWA登機箱、限量配件及咖啡抵用金。
此外，Nespresso也以旅行為靈感全新推出「檸檬風味英式酥餅」、「巧克力片餅乾」，讓咖啡愛好者沉浸在咖啡與甜點互相襯托的絕佳體驗。Nespresso另推出節慶限量款咖啡隨行杯（售價1,120元），由90%的回收不鏽鋼製成，深藍色的瓶身與復古鐵道路線設計完美復刻歐洲奢華的東方快車氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言