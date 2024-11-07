「重慶麗晶軒」客座晶華！川渝江湖菜麻辣鮮香上桌

來自8D魔幻山城、滋味豐富多元的重慶美饌麻辣登台。台北晶華酒店即日起至30日，邀請重慶麗晶酒店知名中餐廳「麗晶軒」團隊來台客座，於21樓晶華國際聯誼會、以及位於北投晶泉丰旅三樓的泉源閣，推出「山城扛鼎．江湖美饌」，全方位展現渝派川菜麻、辣、香、鮮、油大、味厚等特色。桌菜每桌10人28,800元、單點每道280元起。

位於重慶江北嘴的重慶麗晶酒店，是當地具代表性的中心地標，開業至今招待過無數政商名流，更是許多企業宴會酬酢的首選，酒店內中餐廳「麗晶軒」主打正宗渝派川菜，掌杓的靈魂人物、主廚鄧建超入行21年，擅長各式川菜料理，曾獲國家高級烹飪技師、中國金牌大獎、世界烹飪大賽金獎的肯定。

首次來台客座的鄧建超表示，川菜一般分為「蓉派川菜」與「渝派川菜」兩大門派，前者是傳統官家川菜，後者則是指從重慶地區發展出來的新式川菜，因重慶地處長江四川段下游，因此「渝派川菜」也被稱為「下河幫」，最早源於長江邊的碼頭縴夫、平民家庭廚房或路邊小店的料理，因為菜式大方粗獷、不拘泥於食材與形式，又被稱為「江湖菜」。

客座菜單中，最值得推薦的「山城辣子雞」、「沸騰時令現撈魚」，都是渝派川菜的鼻祖，前者主廚選用台灣在地的玉米雞，將全雞以香料醃製後下油鍋炸，切成小塊後與新一代辣椒、燈籠辣椒、青紅花椒、藤椒油、酒鬼花生等香料一同入鍋翻炒，碰撞出鮮辣純香。十足衝擊五感體驗的「沸騰時令現撈魚」，則是將新鮮漁獲切成薄片，接著加入花椒、燈籠椒等調料，上桌時澆淋以由多種辛香料、薑及蔥泡發成的滾燙熱油，透過高溫油淋將麻辣鮮香味完全浸入魚肉當中，接著灑上白芝麻及細蔥增加風味。

另一道「泡椒酸湯肥牛」最重要的靈魂「酸湯」，主廚使用加入自製酸菜、醃蘿蔔及酸湯汁發酵過後的雞湯為底，接著放入傳統老譚酸蘿蔔及自家製泡酸菜續煮，待酸香濃郁的風味釋放後放入野山椒和黃燈籠辣椒，使得金湯中增加一絲辣味，整體口感層次分明。

在豐富多樣的各式江湖美饌之外，主廚也帶來精彩的渝派川味涼菜，其中「燒椒海螺片」是將鮮脆的螺片拌入以青紅二斤條辣椒慢火煸香至焦後搗製而成「燒椒醬」及安徽貢菜，擁有江湖靈魂之稱的「燒椒醬」完美提升了海螺片在爽脆之餘的焦麻滋味。推薦菜色還有以紅油重彩搭配各式牛下水的川味名菜「夫妻肺片」，主廚私房醬料滷製而成的招牌開胃前菜「川味辣滷拼盤」及「山椒什錦鳳爪」。

麵食部分則有主廚推薦必嘗「重慶小麵」，以及「竹籠醬肉包」。