僅限一場、60席！Bencotto攜手百年酒莊推餐酒晚宴

僅限一場的餐酒晚宴，還未宣傳，60席就已售出半數。這是台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳義籍行政副主廚盧卡.卡里諾 (Luca Carrino) 攜手Bencotto義籍主廚艾曼紐.貝爾加莫 (Emanuele Bergamo) ，結合百年頂級佳釀、於11月29日限定推出5道式極致美酒晚宴。

這場唯一的頂奢晚宴，將推出「紐西蘭高地和羊肋排佐伊比利豬上蓋」、「醃漬黃尾鰤魚塔塔」與「手工在地烏骨雞麵餃」等創意佳餚，搭配義大利百年經典酒莊安蒂諾里（Marchesi Antinori）標誌性的超級托斯卡納酒款「天娜」（Tignanello）與「索拉雅」（Solaia）。酒莊代表也將親臨現場，分享擁有超過600年、傳承26個世代的釀酒藝術與理念。頂級餐酒饗宴5道式套餐搭配5款頂級美酒，每位9,888元+10%。

安蒂諾里酒莊1385年成立，超過26代的傳承，已成為全球最古老且廣受尊崇的葡萄酒家族之一。酒莊位於風光明媚的托斯卡納，安蒂諾里家族也因釀造「天娜」（Tignanello）和「索拉雅」（Solaia）突破傳統框架的「超級托斯卡納」 酒款而聞名於世，其巧妙地結合了赤霞珠（Cabernet Sauvignon）等優質葡萄品種， 展現出無與倫比的風味與魅力。

在菜色部分，由精緻前菜小品集開啟晚宴的繽紛前奏，搭配以有著「酒神之丘」之稱的白中白氣泡酒，蘊藏著水果與花香的活潑口感，美好輕盈喚醒味蕾。「醃漬黃尾獅魚塔塔、綠胡椒油、大根、紅甜椒」是主廚創意之作，與夏多內白酒的淡淡柑橘與蘋果果香搭配，帶著些許奶油香草氣息。

「海鱸魚、大蝦、透抽、淡菜、蛤蜊、洋芋泡沫、奧賽嘉魚子醬」以威尼斯的豐盈海鮮料理為靈感，上層覆以柔細的馬鈴薯泡沫，散發著奶油香氣並綴以魚子醬的鮮醇，帶來經典新穎的味覺體驗。「手工在地烏骨雞麵餃、南瓜泥、栗子、糖漬橙皮、鹿肉」則在詮釋義大利的秋日印象，搭配經典酒款「天娜」（Tignanello），被公認第一款超級托斯卡納葡萄酒。

「紐西蘭高地和羊肋排、榛果、開心果、伊比利豬上蓋、焦化白花椰菜泥、黑松露」來自行政副主廚盧卡家鄉都靈的傳統特色美饌，搭配酒莊的王者酒款「索拉雅」（Solaia），與肉品的鮮濃美味相得益彰。

甜點「義式蛋白、燉西洋梨、野生漬櫻桃、無花果、古岡左拉乳酪冰淇淋」，沁涼甜美帶著乳酪的香醇，融合果物的酸甜秋意，搭配以甜白酒的獨特芳香，是令人難忘的美好收尾。

限定一場的晚宴可洽：02-2715 6888。

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