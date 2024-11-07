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蝦皮購物「11.11最強購物節」社群夯品、箱購囤貨專區限時最低11元起！刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高享30%蝦幣回饋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「11.11最強購物節」11月11日推出社群夯品、箱購囤貨專區最低11元起，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高再享30%蝦幣回饋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」11月11日推出社群夯品、箱購囤貨專區最低11元起，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高再享30%蝦幣回饋。圖／蝦皮購物提供

許多消費者會選擇在雙11購物節促銷大檔採購搶便宜，根據蝦皮購物觀察，去年就有用戶在活動一開跑隨即豪擲近百萬元購入7台摩托車、純9999黃金手環等商品；還有超精打細算的消費者使用11張優惠券，省下高達19萬元，把洗衣機、電煮鍋、iPhone 15等多項商品一次帶回家。今年隨著11月11日倒數5天，蝦皮購物在「每人11張全站0元起免運券」、「全站1折起優惠券」優惠加乘下，站上再加碼「領蝦幣換神券」、「社群夯品下殺11元起」兩大優惠，更攜手超過25間銀行祭出超高回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡不僅最高可享回饋30%蝦幣，領卡友專屬優惠券再享商城85折優惠。

電商優惠競爭白熱化，蝦皮購物觀察站上銷售動能，發現「11.11最強購物節」最受熱議的商品類別集中在「生活家電、民生用品」等生活必備商品，不少民眾會趁機替家裡的電器除舊布新，並一次購足整年份所需的日常用品。為滿足用戶多元的購物需求，蝦皮購物11月11日打造潮流夯品、箱購囤貨專區，讓用戶盡情選購。

11月11日蝦皮購物攜手18大品牌精選社群討論夯品直降11元起優惠，FoodCycler廚餘大師Pro五合一家用廚餘機、Dyson Supersonic HD15二合一抗毛躁吹風機普魯士藍禮盒版、Philips 55吋4K Android聯網液晶顯示器55PUH8257皆限時下殺優惠價11,111元；潮流愛好者必備的adidas SUPERSTAR運動休閒鞋、New Balance 373復古鞋（蝦皮獨家款）限時優惠價通通只要1,111元；理膚寶水全護極致抗油光防曬亮白乳UVA PRO 30ml限時優惠價11元；MITSUBISHI 25公升日製清淨變頻除濕機限時優惠價26,900元。11月11日邊看蝦皮直播下單，還有機會獲得最高11,111蝦幣。

雙11買氣迎來最高潮，蝦皮購物11月11日網羅站上熱銷箱購組合，精選商品不僅祭出優惠價，還有超殺的11折起優惠券可以使用，消費滿1,111元最高折抵1,000元。雙11限定組合價11,111元的大研生醫德國頂級魚油15盒，領券再現折1,000元；Hoppi加蓋款加厚純水嬰兒濕紙巾箱購（80抽×12包）限時優惠價399元，平均每抽不到1元；倍潔雅×蝦皮聯名抽取式衛生紙PEFC（200抽×56包）／箱限時優惠價779元。

●附註：詳細優惠活動內容與售價以APP、網頁公告為準。

廚餘機 蝦皮購物 雙11

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