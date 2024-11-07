Eva Green化身蛇蠍女神入鏡Roger Vivier特快車二部曲

法國奢華精品品牌Roger Vivier先前曾發表過「Vivier Express」形象廣告，近日品牌推出系列「二部曲」，由法國女星兼品牌好友Eva Green演出，邀請觀眾再度搭乘「維維耶快列車」（Vivier Express）、開展一趟神秘的夢幻空想旅程。

二部曲的靈感來自美國1940、1950年代流行的「黑色電影」（Film Noir），影片中常帶有偵探、犯罪等題材，而演員類型常出現一名帶有危險神秘氣息的女性，並延伸而出「Femme Fatale」的角色類型。曾在《007首部曲：皇家夜總會》中演出的Eva Green，也曾以深邃眼神、性感氣息在《萬惡城市2》（Sin City：A Dame to Kill For）演出過反派角色，因而深植人心。

在全新、Vivier Express二部曲影片中，只見一身黑色訂製套裝的Eva Green搭配上了I Love Vivier高跟鞋與Viv’ Choc手提包，影片中在Vivier Express的車門突然被打開，Eva Green起身走向車廂門口向外眺望、然而門外空無一人，此時Eva Green再度將車門關上，並從包廂車門窗戶由內而外凝視著鏡頭，此時影片緩緩結束、留下了意味深長的韻味，更有無限想像空間。

現任Roger Vivier品牌創意總監、設計師Gherardo Felloni並為此表示，他一直深深著迷於「黑色電影」（Film Noir）類型，「這是一個神奇的世界，影子會說話，每個眼神都潛藏秘密。我希望Eva成為這個年代的蛇蠍美人，因為她不止是穿上鞋子和配飾，還能賦予它們生命，為其注入一絲危險感與慾望。」