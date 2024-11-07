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Eva Green化身蛇蠍女神入鏡Roger Vivier特快車二部曲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了演出形象影片，Roger Vivier同時設計了一款形象海報，宛如1940、1950年代的電影廣告。圖／Roger Vivier提供
除了演出形象影片，Roger Vivier同時設計了一款形象海報，宛如1940、1950年代的電影廣告。圖／Roger Vivier提供

法國奢華精品品牌Roger Vivier先前曾發表過「Vivier Express」形象廣告，近日品牌推出系列「二部曲」，由法國女星兼品牌好友Eva Green演出，邀請觀眾再度搭乘「維維耶快列車」（Vivier Express）、開展一趟神秘的夢幻空想旅程。

二部曲的靈感來自美國1940、1950年代流行的「黑色電影」（Film Noir），影片中常帶有偵探、犯罪等題材，而演員類型常出現一名帶有危險神秘氣息的女性，並延伸而出「Femme Fatale」的角色類型。曾在《007首部曲：皇家夜總會》中演出的Eva Green，也曾以深邃眼神、性感氣息在《萬惡城市2》（Sin City：A Dame to Kill For）演出過反派角色，因而深植人心。

在全新、Vivier Express二部曲影片中，只見一身黑色訂製套裝的Eva Green搭配上了I Love Vivier高跟鞋與Viv’ Choc手提包，影片中在Vivier Express的車門突然被打開，Eva Green起身走向車廂門口向外眺望、然而門外空無一人，此時Eva Green再度將車門關上，並從包廂車門窗戶由內而外凝視著鏡頭，此時影片緩緩結束、留下了意味深長的韻味，更有無限想像空間。

現任Roger Vivier品牌創意總監、設計師Gherardo Felloni並為此表示，他一直深深著迷於「黑色電影」（Film Noir）類型，「這是一個神奇的世界，影子會說話，每個眼神都潛藏秘密。我希望Eva成為這個年代的蛇蠍美人，因為她不止是穿上鞋子和配飾，還能賦予它們生命，為其注入一絲危險感與慾望。」

影片已可於Roger Vivier官方Instagram、Youtube頻道中觀賞，Eva Green身上的Love Vivier高跟鞋與Viv’ Choc手提包則皆為2024秋冬新品，同時2025春夏新品也將陸續從11月底上市，可洽全台Roger Vivier專賣店，如Bellavita門市、直接洽詢。

Roger Vivier Viv Choc黑色泡芙包，14萬3,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Viv Choc黑色泡芙包，14萬3,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Belle Vivier銀色網紗亮片刺繡鑽扣高跟鞋，11萬7,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Belle Vivier銀色網紗亮片刺繡鑽扣高跟鞋，11萬7,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Efflorescence花鑽光澤皮帶，36,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Efflorescence花鑽光澤皮帶，36,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 黑色蕾絲刺繡花鑽手提包，13萬元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 黑色蕾絲刺繡花鑽手提包，13萬元。圖／Roger Vivier提供
女星Eva Green在Roger Vivier的Vivier Express二部曲中入鏡、化身Femme Fatale蛇蠍女神，危險、神秘、魅惑。圖／Roger Vivier提供
女星Eva Green在Roger Vivier的Vivier Express二部曲中入鏡、化身Femme Fatale蛇蠍女神，危險、神秘、魅惑。圖／Roger Vivier提供
女星Eva Green在Roger Vivier的Vivier Express二部曲中入鏡、化身Femme Fatale蛇蠍女神，危險、神秘、魅惑。圖／Roger Vivier提供
女星Eva Green在Roger Vivier的Vivier Express二部曲中入鏡、化身Femme Fatale蛇蠍女神，危險、神秘、魅惑。圖／Roger Vivier提供

品牌 影片 黑色

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