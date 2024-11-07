新光三越東區周年慶初體驗 超市大手筆400品項買一送一

台北東區商圈今天起進入周年慶購物潮，除了遠東SOGO忠孝、復興、敦化三館外，今年還有開幕一周年的新光三越DIAMOND TOWERS首度加入周年慶陣容，讓東區更熱鬧。「比利時貴婦包」DELVAUX，新光三越DIAMOND TOWERS今天周年慶首日就賣出兩個90萬元的DELVAUX包款，首四日限定滿80萬元的高額滿額禮iPhone 16 Plus限量5台，以及銀卡滿額禮在首日已被兌換一空。

東區也是百貨超市超級戰區，新光三越自營超市美麗市場，針對DIAMOND TOWERS周年慶端出A5和牛買一送一吸客，半小時就被搶光，11月8日還有日本長野麝香葡萄買一送一，原本限量100串，首日因客人詢問度過高，緊急加碼貨量，備貨新增一倍、加碼至200串。

超市客人除了熟悉度，也習慣比價，面對SOGO忠孝館自營超市Fresh Mart周年慶推出百款買一送一，新光三越DIAMOND TOWERS美麗市場不輸陣，端出400項買一送一、超低價商品有550個。高單價進口商品也不乏大手筆買家，像是美麗市場獨家的義大利VERGANI傳統米蘭帕內朵尼麵包一個售價1,780元，光一位客人早上就買25顆。