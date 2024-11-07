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AKIRA擔任快閃店長！YOKU MOKU新光三越台南新天地開幕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
YOKU MOKU新光三越台南新天地開幕活動邀請台南女婿AKIRA（圖中）擔任剪綵大使。圖/YOKU MOKU提供
YOKU MOKU新光三越台南新天地開幕活動邀請台南女婿AKIRA（圖中）擔任剪綵大使。圖/YOKU MOKU提供

東京頂級甜點品牌YOKU MOKU在台灣的第6家分店，今日於新光三越台南新天地正式開幕，台南女婿AKIRA黑澤良平出席擔任剪綵大使與快閃店長，品牌也送上林志玲與AKIRA結婚5周年限定禮，檜木訂製、象徵木婚，內有經典明星商品「雪茄蛋捲」，祝賀甜蜜如初。

YOKU MOKU新光三越台南新天地開幕活動選在11月7日12:00吉時開幕，由YOKU MOKU控股公司行銷總監西野壯平，以及YOKU MOKU台灣總代理富好股份有限公司董事長林麗珠、執行董事陳冠樺、新光三越台南新天地店長黃鈺翔，與藝人嘉賓AKIRA共同剪綵。

台南女婿AKIRA與YOKU MOKU有著深厚的緣份，林志玲與AKIRA於2019年6月6日登記結婚、11月17日在台南盛大完婚，選用的正是YOKU MOKU喜餅組合「沐禾藏寶」。董事長林麗珠也提前送上祝福，以檜木訂製YOKU MOKU寶盒，象徵婚姻如木頭般堅固且穩定，寶盒上刻有「良平&志玲 Happy 5th Anniversary」，內盒裝有經典明星商品「雪茄蛋捲」。

YOKU MOKU由台灣富好股份有限公司於2011年引進台灣、開設首家海外形象店，13年來在台北和台中共開出5家門市，第6家店首度跨越濁水溪進駐新光三越台南新天地。YOKU MOKU主攻頂級伴手禮、喜餅、彌月禮市場。

此外，新光三越台南新天地百貨周年慶即將登場，11月8日至11月20日消費滿3,000現折300元，經典雪茄蛋捲禮盒再享折扣。活動內容與詳情可查YOKU MOKU台灣官網與社群平台。

YOKU MOKU

店鋪資訊：新光三越台南新天地B2 (B區)

門市電話：06-303-0191

客服專線：0800-899-085

官網：http://www.yokumoku.com.tw

社群FB、Instagram：yokumokutaiwan

YOKU MOKU台南新天地門店今開幕。圖/YOKU MOKU提供
YOKU MOKU台南新天地門店今開幕。圖/YOKU MOKU提供
OKU MOKU AKIRA簽名沐禾藏寶 & 結婚禮物。圖/YOKU MOKU提供
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YOKU MOKU 2024耶誕節禮盒特別版。圖/YOKU MOKU提供
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YOKU MOKU擁有黃金比例的經典明星商品「原味雪茄蛋捲」。圖/YOKU MOKU提供
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台南 喜餅 結婚

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