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DON DON DONKI「巧克力甜點大賞」開跑 台中店周年慶滿額抽抽樂拼手氣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DONKI特選趣味巧克力餅乾，香菇造型、小山丘造型餅乾好吃又好玩。圖／DON DON DONKI提供
DONKI特選趣味巧克力餅乾，香菇造型、小山丘造型餅乾好吃又好玩。圖／DON DON DONKI提供

天氣轉涼就想來點甜點療癒身心，DON DON DONKI 11月起限時推出「巧克力甜點大賞」，精選超過20項巧克力點心及下午茶甜點，從餅乾、蛋糕到冰淇淋，即日起至11月30日限時推出指定品項優惠，每口都是享受。另外，11月歡慶DON DON DONKI台中老虎城店滿周年生日，11月8日起推出限定下殺優惠品項。

首推聯名限定款「KitKat × 東京芭娜娜風味餅乾」，不只包裝變身東京芭娜娜，打開來經典KitKat巧克力還印上戴著蝴蝶結的香蕉，超級可愛。還有去日本必買人氣N0.1的「明治香菇造型餅乾」，有草莓與巧克力口味，香菇造型好吃又趣味。

來自北海道3款奶香濃郁甜點也不能錯過，「美瑛札幌布蕾焦糖口味」、「美瑛札幌鮮奶油布蕾」，還有「美瑛北海道巴斯克蛋糕」，使用北海道產奶油和雞蛋，熱愛濃郁系甜點的民眾別錯過。

還有冬天吃更有Fu的巧克力冰淇淋，DON DON DONKI精選「井村屋巧克力蛋糕冰淇淋」，好吃秘訣是先退冰3分鐘，一次品味巧克力醬、冰淇淋、蛋糕3層口感；另外還有「明治森林之禮巧克力冰淇淋」，苦甜風味一不小心就吃完一整盒。

歡慶DON DON DONKI台中老虎城店一周年，即日起推出一系列商品優惠活動，消費滿額還能參加抽抽樂、獲得限量贈品，共分2波活動自11月8日至11月17日、11月22日至12月1日，活動期間單筆消費滿1,000元即可參加抽抽樂乙次，有機會抽中500元抵用券；單筆消費滿2,000元即可獲得限量DONKI黑色購物袋乙個；憑DON DON DONKI台中老虎城當日發票，即可至TIGER CITY指定櫃位享專屬優惠。

DONKI精選巧克力冰淇淋、療癒系零食組合，甜點控冬天也不能錯過。圖／DON DON DONKI提供
DONKI精選巧克力冰淇淋、療癒系零食組合，甜點控冬天也不能錯過。圖／DON DON DONKI提供
喜愛濃郁奶香者必吃，來自北海道的焦糖布蕾、巴斯克蛋糕，綿密富含鮮奶與乳酪香氣。圖／DON DON DONKI提供
喜愛濃郁奶香者必吃，來自北海道的焦糖布蕾、巴斯克蛋糕，綿密富含鮮奶與乳酪香氣。圖／DON DON DONKI提供
一口一個的巧克力零食，要小心一不注意就吃完一整包。圖／DON DON DONKI提供
一口一個的巧克力零食，要小心一不注意就吃完一整包。圖／DON DON DONKI提供
DONKI精選巧克力風味蛋糕，蓬鬆的海綿蛋糕搭配馥郁巧克力內餡，獻上精緻下午茶氛圍。圖／DON DON DONKI提供
DONKI精選巧克力風味蛋糕，蓬鬆的海綿蛋糕搭配馥郁巧克力內餡，獻上精緻下午茶氛圍。圖／DON DON DONKI提供

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